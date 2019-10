Dieta lampo: ecco come perdere facilmente peso, il menù giorno per giorno per dimagrire in 10 giorni!

Ammettiamolo tutte noi donne vorremmo perdere quegli odiosi chili in ecco ed avere un corpo perfetto. Quindi oggi abbiamo decido di condividere con voi una dieta lampo ottima per eliminare di grasso in eccesso. La dieta consigliata sopratutto se si vuole perdere peso velocemente si basa su un menù a base di cibi proteici e prevede l’esclusione di zucchero, pasta, cereali, legumi e patate.

Può essere seguita per 10 giorni al mese (al massimo) e si basa principalmente sul consumo di frutta e tanta verdure. Prima di mettere in pratica la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta lampo per dimagrire velocemente: il menù per 10 giorni

La dieta lampo è ottima per rimettersi in forma in poco tempo poiché fa perdere peso velocemente, eliminado il grasso in eccesso, in soli 10 giorni. La dieta è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com

Giorno 1: pranzo con pesce persico al cartoccio, insalata di pomodori, bietole bollite e una fettina di pane integrale. Giorno 2: pranzo con insalata di mare, una fettina di pane di segale e una macedonia di frutta. Cena: sogliola ai ferri, insalata di lattuga e una fettina di pane di segale. Giorno 3: pranzo con insalata mista, un uovo sodo, una fettina di pane di segale e una mela. Cena: carpaccio, peperoni grigliati, una fettina di pane di segale.

Giorno 4: pranzo con seppie lesse, insalata mista, una fettina di pane di segale e una mela. Cena: pollo alle mandorle e una fettina di pane di segale. Giorno 5: pranzo con tonno in scatola al naturale, scarola, una fettina di pane di segale e una mela. Cena: arrosto di tacchino, trevisana ai ferri e una fettina di pane di segale. Giorno 6: pranzo con merluzzo lesso condito con prezzemolo, limone e aromi, carote lesse e una fettina di pane di segale e una pera. Cena: omelette di zucchine con un uovo, insalata di rucola e una fettina di segale. Giorno 7: pranzo con pesce spada ai ferri, insalata di radicchio, una fettina di pane di segale e una mela. Cena: pollo lesso, spinaci al vapore e una fettina di pane di segale.

Giorno 8: pranzo con trota al cartoccio con aromi e verdure, insalata di finocchi e una fettina di pane di segale. Cena: hamburger di tacchino, insalata di rucola e una fettina di pane di segale. Giorno 9: pranzo con triglie al pomodoro, una fettina di pane di segale e una mela. Cena: bistecca di manzo ai ferri, insalata mista e una fettina di pane di segale. Giorno 10: pranzo con gamberetti, una fettina di pane di segale e una mela. Cena: spiedini di pollo, insalata di indivia e una fettina di pane di segale.

