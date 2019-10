Scopri qual è l’atteggiamento sbagliato che hai spesso nelle tue relazioni d’amore e come fare per cercare di evitarlo.

Fonte: Istock

Il rapporto di coppia è qualcosa di estremamente delicato e prezioso. L’insieme di due persone che scelgono di condividere insieme il proprio percorso, facendo a metà di gioie e dolori e condividendo esperienze di ogni tipo. Mettere insieme persone diverse tra loro non è sempre facile, tanto che le coppie che riescono ad amarsi per tutta la vita sono davvero poche. Ciò avviene per svariati fattori tra i quali spiccano le differenze mai appianate, il cambiare in modo diverso senza più riuscire a riconoscersi, eventuali tradimenti e gli atteggiamenti percepiti dall’altra persona come insopportabili. Questi ultimi possono cambiare da persona a persona e a volte dipendono dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Così, anche se spesso non ci si rende conto della cosa, determinati modi di fare possono portare il partner a stancarsi. Dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno della Bilancia e quali segni zodiacali si sentiranno presto molto carichi, oggi scopriremo qual è l’atteggiamento che spinge il partner ad allontanarsi. Per avere un’idea più precisa di dove si sbaglia è utile controllare anche il profilo del proprio ascendente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Il tipo di uomo con cui dovrebbe stare ogni donna dello zodiaco

Oroscopo: il motivo per cui rischi di essere mollata e come risolverlo

Fonte: Istock

Ariete – Dici troppe bugie

Le tue storie tendono a finire senza un motivo apparente ma con la costante del tuo lui che ti da il ben servito? Il motivo potrebbe essere molto più semplice di quanto pensi e anche se stenterai a crederci, raramente riguarda la presenza di un’altra persona nel suo cuore. La verità è che tendi a dire un po’ troppe bugie e con il tempo queste vengono allo scoperto portando chiunque a stancarsi. Se i tuoi amici e familiari riescono ad accettare la cosa, per chi ti ama è però ben diverso perché viene a mancare la fiducia che dovrebbe essere alla base di ogni rapporto. L’unica soluzione è quella di imparare ad essere più sincera e di evitare quelle che chiami “bugie innocenti” perché se ai tuoi occhi sono così, a quelli di chi ti ama restano pur sempre bugie.

Fonte: Istock

Toro – Ti rilassi troppo nel rapporto

Non è una cosa che fai di frequente ma a volte quando senti che il rapporto è ben collaudato tendi a lasciare un po’ la presa. Questo si traduce in una minor cura della tua immagine, in meno inventiva per ciò che riguarda le cose da fare insieme e nella mancanza di nuovi stimoli in generale che, alla lunga, possono far spegnere la passione e la voglia di passare del tempo insieme. Se per te, per stare insieme basta infatti condividere una serata davanti alla tv, per chi ti ama a volte serve anche altro. Per risolvere il problema hai quindi due scelte: trovare qualcuno che sia come te o cercare di mantenere vivo il rapporto. In realtà ci sarebbe anche una terza cosa, ovvero non montare le aspettative dandoti al 100% all’inizio del rapporto. Ciò fa si che la differenza diventi estrema e pesi sulla coppia.

Fonte: Istock

Gemelli – Sei troppo espansiva con gli altri

Ebbene si, il motivo per cui il partner potrebbe decidere di mollarti è lo stesso per il quale ti ha notata e scelta, ovvero il tuo brio e la tua voglia di fare e comunicare con gli altri. Il problema è che quando si inizia una relazione, il partner si attenda dei cambiamenti e non sempre ama che la propria metà sia espansiva con tutti, che flirti (cosa che a volte fai senza notarlo), e che faccia amicizia comunque. Una persona gelosa rischia letteralmente di impazzire e per non arrivare a tanto, alle volte è costretta a prendere la dolorosa scelta di chiudere la storia. Se non vuoi che ciò avvenga puoi scegliere qualcuno che non sia affatto geloso o cercare di moderarti in alcune situazioni che sai possono far male alla persona che ami.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale e, più in generale, sull’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Cambi troppo spesso idea

Il tuo essere lunatica è da un lato una caratteristica che ti rende adorabile e dall’altro un difetto che può rendere complicata una storia, specie quando non riesci ad avere un’idea fissa e cambi senza neppure avvisare chi ti sta accanto. Questo modo di fare, unito al tuo essere permalosa, può portare la tua metà a stancarsi e a cercare qualcuno in grado di dargli un maggior equilibrio. Se non vuoi perdere la persona che ami dovresti quindi cercare di limitare i tuoi costanti sbalzi d’umore o, pur avendoli, evitare di cambiare sempre le carte in tavola senza neppure dirglielo. Sopratutto se si tratta di qualcosa che progettavate da tempo e alla quale lui teneva in modo particolare.

Fonte: Istock

Leone – A volte tendi a sottovalutare gli altri

Che a te piaccia stare al centro dell’attenzione è ormai risaputo e chi ti frequenta sa bene di dover fare i conti con questo tuo modo di essere. Se stai con qualcuno, però, è giusto dargli modo di esprimersi all’interno della coppia e di risaltare a suo modo quando siete insieme. Metterti sempre al centro dell’attenzione e mantenere il partner sempre nell’ombra non è una cosa che va bene a tutti e visto che ami frequentare persone forti che ritieni alla tua pari, capita di frequente che la persona con cui stai si stanchi di sentirsi sempre messa in disparte. Non sottovalutare le sue emozioni e cercare di lasciargli spazio sia quando siete da soli che con altre persone sarebbe certamente di aiuto.

Fonte: Istock

Vergine – Fai troppe critiche

È vero, tu sei una persona diretta, che tende a giudicare gli altri e che quando ha qualche critica da fare non si preoccupa di trovare le parole giuste per farlo senza ferire. Questa è una cosa che chi ti frequenta dovrebbe sapere e aver imparato ad accettare. Resta, però, il fatto che sentirsi criticare di continuo non sia una cosa piacevole e alla lunga può spingere gli altri a prendere le distanze. Così, anche se personalmente non riesci a capire dove si trovi il problema, il rischio di essere lasciata per le tue costanti critiche è molto alto. Per questo motivo dovresti imparare ad usare parole migliori, essere più gentile e sforzarti di vedere anche i lati positivi degli altri, facendoglieli notare. In questo modo, la tua storia sarà sicuramente meno a rischio.

Clicca su successivo