Scopri qual è l’aspetto peggiore che ti contraddistingue quando bevi troppo, secondo il tuo segno zodiacale.

Fonte: Istock

Prima o poi capita a tutti, si esce fuori a bere con gli amici e ci si ritrova brilli senza neppure sapere come. Si tratta di una condizione che andrebbe evitata per svariate ragioni tra le quali spiccano la salute e la pericolosità del compiere scelte quando non si è perfettamente lucidi. Volendone aggiungere un’altra, però, ci sarebbe anche quel modo di essere diversi dal solito che contraddistingue un po’ tutti e che varia da persona a persona. Se un detto dice che nel vino c’è la verità, è altrettanto vero che c’è anche la capacità di mostrare aspetti di se che solitamente si tengono nascosti o sui quali si cerca di avere sempre il controllo. Un aspetto che per alcuni può rappresentare un problema visto che finiscono con il diventare pesanti o difficili da sopportare. E visto che il modo in cui ci si esprime quando si è bevuto un po’ più del dovuto può dipendere anche dall’influenza che le stelle hanno su di noi, dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno della Bilancia e quali sono i segni zodiacali che si sentiranno presto più carichi, oggi scopriremo qual è il difetto che ogni segno zodiacale mette in evidenza quando beve troppo. Trattandosi di un modo di fare legato alla parte istintiva di ognuno di noi, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea precisa di ciò a cui si va incontro.

Oroscopo: ecco come sei quando bevi troppo, secondo il tuo segno zodiacale

Fonte: Istock

Ariete – Diventi un po’ troppo irascibile

Quando bevi troppo il tuo carattere tende a mutare mettendo in mostra la parte peggiore di te che è rappresentata da una scarsa pazienza e dal bisogno di farsi valere sempre e comunque. Seppur tra amici, capita quindi spesso di vederti saltare per ogni minima cosa. Il che porta ovviamente a delle discussioni, specie quando invece di tenerti per te determinati pensieri, li rendi espliciti pur sapendo che possono ferire chi hai davanti. Il tuo atteggiamento ti rende spesso un po’ troppo antipatica o invadente. Caratteristiche che vengono percepite in modo negativo da chi ti sta intorno e che pertanto possono accendere vere e proprie discussioni.

Fonte: Istock

Toro – Diventi estremamente pigra

Che a te piaccia vivere una vita rilassata è una cosa che sanno un po’ tutti. Il problema è quando decidi di fare un sonnellino nel bel mezzo di una festa o quando sei tre amici. Perché se c’è qualcosa di insopportabile che fai quando alzi un po’ il gomito è quella di darti alla pazza gioia con il cibo o, come più spesso accade, stenderti su un divano per sonnecchiare. Anche evitando di dormire, diventi comunque taciturna, per nulla di compagnia e non esiti a sbadigliare davanti agli altri se senti improvvisamente sonno o, più semplicemente, trovi noiosa una particolare conversazione. Un atteggiamento che se all’inizio può risultare divertente, alla lunga può essere noioso e addirittura fastidioso, specie se chi è con te contava proprio sulla tua presenza per fare qualcosa di speciale.

Fonte: Istock

Gemelli – Diventi troppo allegra

Quando bevi, tendi a diventare… troppo allegra. Visto che di norma sei già abbastanza vivace, dopo aver bevuto rischi di esagerare. Ciò fa si che chi ti sta attorno rischi di stancarsi dei tuoi modi che se all’inizio sono divertente, possono non essere compresi o accettati da tutti. Perché diciamocelo, entrare più in confidenza del dovuto con chi conosci appena, invitare tutti a bere e a divertirsi e voler far baldoria anche quando è ora di tornare a casa non è un modo di fare che tutti accolgono con piacere. Certo, i tuoi amici forse si saranno ormai abituati ma il rischio è quello di esagerare sempre un po’ e di finire con il risultare un po’ invadente.

Fonte: Istock

Cancro – Diventi lagnosa

Ebbene sì, l’alcol su di te ha il classico effetto inverso, ovvero quello di renderti improvvisamente lagnosa. Non importa se l’atmosfera intorno a te è positiva o negativa, la tua mente sarà comunque invasa da pensieri di ogni tipo e tutti negativi o malinconici. Per questo motivo, il rischio è quello di trascorrere il resto della serata lamentandoti per ogni cosa o piangendo per situazioni passate ma che sul momento ti fanno di nuovo male. Un modus operandi che rischia ovviamente di rendere l’atmosfera improvvisamente cupa e che pertanto può dare fastidio ai presenti che se normalmente sono disposti ad accettare i tuoi repentini cambi d’umore, lo sono sicuramente meno in una serata progettata per divertirsi e passare del tempo insieme.

Fonte: Istock

Leone – Ti metti troppo al centro dell’attenzione

Si può dire che quando bevi troppo quello che fai è diventare la versione estremizzata di te stessa. Il tuo bisogno di essere sempre al centro dell’attenzione prende infatti il sopravvento, portandoti a scherzare con tutti, ad urlare e a farti notare, qualsiasi sia il modo. Diciamo che sei la classica persona che in una serata di festa sarebbe capace di saltare sul tavolo e mettersi a ballare. E tutto ciò può risultare anche divertente se preso a piccole dosi. Il problema è che in questi casi è difficile che tu capisca da sola quando fermarti e tutto con il rischio di infastidire gli altri, specie se finisci con il fare gli occhi dolci a qualcuno che ti piace e che magari è già impegnato.

Fonte: Istock

Vergine – Diventi dura

Quando bevi tendi a diventare più dura e critica del normale. Se abitualmente dici quello che pensi cercando di dosare tempi e parole, da brilla finisci con il parlare senza filtri, riuscendo così a ferire le persone che hai attorno e tutto senza neppure rendertene conto. Se a ciò uniamo il fatto che hai sempre una critica pronta per tutti, è facile prevedere come il tuo modo di fare possa risultare scomodo, portando chi ti sta intorno ad irrigidirsi e a prendersela anche seriamente per le tue parole. Un problema che purtroppo puoi evitare solo cercando di non arrivare mai a quel punto che, visto come rischiano di mettersi le cose, si può definire “di rottura”.

