Che cosa vedere questa sera int v? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro proporranno durante la prima serata di oggi. E’ tempo di palinsesto!

Sei pronta per un weekend da 10 e lode? Scopri come inaugurarlo al meglio grazie a una rilassante serata davanti la tv.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mara Maionchi biografia: figlie, marito, casa discografica e altro

Ecco infatti il palinsesto televisivo di questo venerdì sera, un dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporti per la prima serata di oggi.

Consultalo con noi e decidi poi quale sarà l’alternativa giusta per te.

Buona serata e buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 4 ottobre

Rai Uno – Tale e quale Show (Show)

12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Chi troveremo quest’anno sul palcoscenico? le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, il doppiatore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna, l’imitatore David Pratelli. In giuria tre mostri sacri della televisione: Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, affiancata come lo scorso anno da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 10 Episodio 14 – Fumo negli occhi (Telefilm)

Callen e Sam comprenderanno solo una volta liberato uno degli ingressi del Theatre e messi in salvo i prigionieri che gli attentati non hanno una matrice terroristica.

Rai Tre – Mai Stati Uniti (Film)

Cinque persone diverse tra loro, nevrotiche, complessate, fallite e apparentemente con niente in comune, scoprono casualmente di essere figli dello stesso padre, un certo Vanni Galvani. Lo sconosciuto genitore è purtroppo venuto a mancare e ha voluto che le sue ceneri venissero sparse in un lago dell’Arizona, luogo da lui particolarmente amato. I cinque partiranno così alla volta del Nuovo Mondo e saranno costretti a una convivenza forzata: sarà così che impareranno a mettere da parte l’iniziale diffidenza per conoscersi e amarsi come una vera famiglia.