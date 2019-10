Scopri come combatti l’ansia in base al tuo segno zodiacale e cosa dovresti cambiarne per sentirti meglio.

L’ansia è una condizione spiacevole che può essere occasionale o presentarsi anche più volte al giorno. Ci si sente in ansia quando si attende qualcosa di importante, quando si è prossimi ad un esame o si ha un appuntamento. Chi è ansioso, in genere, tende a vivere con ansia sia gli aspetti positivi che quelli negativi e tutto con il risultato di rischiare di vivere male e più concentrato su come si sente che sulla vita che gli passa attorno. Ovviamente ci sono ansie ed ansie e mentre una stimata come leggera può essere controllata o combattuta, quando il problema diventa pesante è bene rivolgersi ad un terapeuta in modo da capirne le esatte origini e predisporsi con i giusti strumenti per combatterla definitivamente. Detto, ciò, se l’ansia è solo occasionale o sopportabile, visto che il modo di viverla può dipendere anche dall’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno della Bilancia e quali sono i segni dello zodiaco che presto si sentiranno più carichi, scopriremo come ogni segno combatte l’ansia e come dovrebbe fare per affrontarla in modo migliore. Visto che si tratta di emozioni, il consiglio è quello di leggere anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più precisa delle dinamiche che si mettono in gioco quando l’ansia si fa sentire.

Ansia: come la vivono i vari segni dello zodiaco e cosa possono fare per alleggerirla

Ariete – Diventando estremamente nervosi

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno un modo colorito di vivere i propri stati d’ansia. Quando sentono che sta crescendo diventano particolarmente nervosi e ciò li porta ad aggredire chiunque gli capiti sotto tiro, senza capire che l’unica cosa che dovrebbero fare è cercare di capire l’origine di ciò che sentono per affrontarla con la grinta che li contraddistingue. Essendo persone dinamiche, un buon modo per farsi passare l’ansia, a prescindere dal motivo, è quello di andare a correre o a ballare con gli amici. In questo modo, insieme alle energie si manderà via almeno parte dell’ansia e la serenità tornerà a prendere il sopravvento, portandoli a più miti consigli e a reazioni più gentili verso chi gli è accanto.

Toro – Puntando alla perfezione

La maggior parte degli stati d’ansia dei nativi del Toro sono dovute al loro modo di percepirsi. Ciò li porta a cercare di compensare, in ogni modo possibile. Quando l’ansia arriva è quindi facile vederli intenti nel pulire casa, lavare la macchina o fare il cambio stagione anche se manca ancora un po’ di tempo. Rendere più bello il luogo in cui abitano o le cose che li circondano gli da la sensazione di non essere immobili e di star facendo qualcosa di concreto per cambiare la loro situazione. Ciò si traduce in una mania di perfezionismo difficile da eguagliare e persino da comprendere ma che loro vivono in modo così naturale che osservandoli da fuori quasi non ci si rende conto di ciò che stanno vivendo. Una palestra dove scaricare lo stress e la relativa ansia potrebbe essere una soluzione alternativa.

Gemelli – Ostentando felicità

I nati sotto il segno dei Gemelli detestano le emozioni negative e di conseguenza odiano letteralmente l’ansia. Quando si trovano a viverla, quindi, non possono fare a meno di agire per contrastarla ed il loro modo di fare è quello di fingersi più allegri del solito, quasi fosse un modo per sovrastare e spaventare la sensazione che vivono dentro. Se potessero, passerebbero il tempo che trascorrono in ansia a ballare in discoteca, oscurando così ogni pensiero ansiogeno. Per assurdo, però, si sentirebbero molto meglio se parlassero con qualcuno in grado di capirli e del quale si fidano abbastanza da accettarne i consigli, ivi compreso quello di tranquillizzarsi perché tante volte, l’ansia che vivono dipende solo dalle tante cose che hanno da fare e che tutte insieme nella loro mente, finiscono con il generare il caos.

Cancro – Fingendo

Gran parte degli stati d’ansia dei nativi del Cancro sono legati al loro rapporto con le persone e alla paura costante di perderle o di non essere ben voluti. Quando si sentono ansiosi, quindi, la loro prima reazione è quella di cambiare atteggiamento, cercando di mostrarsi più gentili che possono e arrivando persino a mentire pur di assecondare chi gli sta attorno. A forza di fingere, però, rischiano di snaturarsi e di contraddirsi quando si sentono più rilassati. Un modo diverso di affrontare la cosa sarebbe quello di cercare la vicinanza di qualcuno al quale si tiene e di cui ci si fida, magari cercando quelle conferme di chi hanno tanto bisogno e che una volta arrivate placheranno sicuramente ogni forma di ansia.

Leone – Diventando instabile

Sebbene i nati sotto il segno del Leone si mostrino come persone costantemente sicure di se e desiderose di stare al centro dell’attenzione e di brillare di luce propria, alle volte lo stress al quale si sottopongono è tale da fargli sentire una forte ansia, difficile da controllare. Quando ciò accade, il loro modo di essere cambia, diventano instabili, fanno meno sorrisi del solito e possono apparire persino sgradevoli perché meno concentrati su come appaiono e più portati a parlare ed agire senza filtri. Questo ovviamente può compromettere alcuni rapporti interpersonali, motivo per cui la soluzione più saggia sarebbe quella di cercare immediatamente l’origine dello stress che porta all’ansia e affrontarla di petto. In questo modo ci si sentirà subito meglio e i rapporti con gli altri saranno salvi.

Vergine – Aumentando il loro bisogno di controllo

I nativi della Vergine sono dei perfezionisti nati e ciò li porta ad essere precisi e a voler sempre avere le cose sotto controllo. In genere non sono persone ansiose ma questo stato può presentarsi quando il mondo che li circonda cambia più di quanto riescano a sopportare. Se perdono l’equilibrio indispensabile per farli star bene, si trovano quindi improvvisamente in preda all’ansia e l’unico modo che hanno per sconfiggerla è quella di iniziare a controllare tutto ciò che li circonda. Un modus operandi davvero estenuante e che, inutile dirlo, genera spesso altro stress. In realtà, basterebbe loro non distrarsi e risolvere ciò che gli genera l’ansia per risolvere a monte la questione, sentendosi di conseguenza subito meglio.

