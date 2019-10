Scopri i 3 tipi di relazione Poliamorosa e come funzionano – VIDEO

Scopri quali sono i 3 tipi di relazione Poliamorosa più seguiti: vuoi sapere come funziona una relazione poliamorosa? Scoprilo nel link – VIDEO

Il poliamore non ha una struttura o un modello ben delineato così come accade per la monogamia ma, è possibile comunque intravedere 3 tipi di relazione poliamorosa.

Leggi anche: Ecco quali sono i valori alla base del Poliamore – VIDEO

Dalla Triade alla Relazione a V, scopri i 3 tipi di relazione poliamorosa e tutto il resto nel link video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI