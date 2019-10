“Stefano De Martino? Con Iannone avevo un rapporto personale”: Ignazio Moser si svela

“Stefano De Martino? Con Andrea Iannone avevo un rapporto personale, ma…”: Ignazio Moser svela i segreti dei DeMartinez.

Ignazio Moser, quando è diventato il fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha legato tantissimo con Andrea Iannone che, all’epoca, era il fidanzato di Belen Rodriguez. Da qualche mese, però, Moser si è ritrovato come cognato Stefano De Martino mentre l’amico Iannone si è fidanzato con Giulia De Lellis, a sua volta ex fidanzata di Andrea Damante, amico di Moser. Un intreccio di relazioni complicate, ma che Ignazio riesce a gestire perfettamente portando rispetto a tutti.

Ignazio Moser svela i segreti di famiglia: “ecco il mio rapporto con Stefano De Martino”

Ospite di Caterina Balivo, nella puntata di Vieni da me del 2 ottobre, ignazio Moser ha svelato i segreti di famiglia raccontando la natura del suo rapporto con Stefano De Martino, tornato tra le braccia della moglie Belen Rodriguez.

“Con Andrea avevo un bel rapporto. Stefano mi sta molto simpatico, andiamo d’accordo. Dopo Iannone è arrivato Stefano e siamo andati d’accordo. Abbiamo fatto anche le vacanze insieme quest’anno ad Ibiza. Lui è uno molto coinvolgente, molto ironico.

Avevo un rapporto personale con Iannone, ma sono dinamiche normali. Io l’ho passata questa cosa con i fidanzati di mia sorella, che ne ha cambiati alcuni. Adesso però non esco con Andrea e Giulia. Sono rapporti che poi scemano. Non sarebbe bello nei confronti di Belen se continuassi ad uscirci”, ha spiegato Moser.

Con Ignazio, c’era Anche Cecilia Rodriguez che ha ammesso di essere molto gelosa del fidanzato: “Io sono molto gelosa. Lo guardano tutti, le signore, le ragazzine, ma tutti. Anche gli uomini lo guardano molto. Sì, molti uomini si innamorano di lui”.