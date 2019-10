Stasera in tv, giovedì 3 ottobre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo con tutti i programmi proposti per la prima serata dai canali in chiaro più seguiti.

Pronta per una nuova serata da vivere al top? Iniziala con la giusta carica: è tempo di scegliere il programma che ti terrà compagnia. Opterai per una serie tv, un film o uno show? CheDonna.it ti aiuta a prendere la giusta decisione.

Il palinsesto televisivo riportato qua sotto è una vera e propria guida ai programmi che i principali canali in chiaro hanno selezionato per voi.

Scorri con noi la lista e scegli tra le tante opzioni quella che sentirai maggiormente nelle tue corde. Sarà l’inizio di una serata da 10 e lode!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 3 ottobre

Rai Uno – Un passo dal cielo – Il gigante e il bambino (Fiction)

La violenta aggressione di un maestro di sci mette Valeria in una posizione scomoda. Sarà Vincenzo a dover decidere se procedere contro di lei, scelta che lo porterà a sua volta a dover fare chiarezza sui propri sentimenti. Le indagini avranno poi uno sviluppo inaspettato, che riguarderà anche Klaus. Nel frattempo, nonostante non ci sia traccia di suo figlio, Francesco sembra rasserenato, almeno fino a quando una notizia improvvisa non sconvolge la vita di Emma.

Rai Due – Maledetti amici miei (Show)

Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi sono i quatto amici che, raggiunta e superata la mezza età, si ritrovano su un tetto con la volontà di confessare i momenti cruciali della loro vita. Li affiancheranno alcuni ospiti inattesi.

Rai Tre – Il segreto dei suoi occhi (Film)

La caccia di Ray, ex agente dell’Fbi, al delinquente che ha stuprato e ucciso la figlia della sua collega Jess si intreccia con la guerra al terrorismo islamico iniziata subito dopo l’11 settembre. La frustrazione parallela legata all’amore per Claire, algida vice procuratore distrettuale, sentimentalmente impegnata con un altro, lo sta lentamente logorando ma qualcosa sta per cambiare: Ray trova infatti una traccia del killer scomparso, e coinvolge Jess e Claire nella sua missione. Il rischio di accanirsi contro il colpevole sbagliato è però dietro l’angolo.