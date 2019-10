Scopri quali sono i segni zodiacali che sono degli ottimi amici e quelli che non lo sono affatto.

Fonte: Istock

L’amicizia, di questi tempi, è vista sempre più come un tesoro prezioso e difficile da trovare. I rapporti sono sempre più superficiali e pur essendo circondati di persone, reali e virtuali, il senso di solitudine è sempre forte perché alla base ciò che manca è la complicità unita alla sensazione si essere capiti e accettati semplicemente per quel che si è. Ma quali sono le caratteristiche di un vero amico? Queste possono variare da persona a persona, in base alle esigenze individuali e all’idea stessa che si ha dell’amicizia. Ci sono però delle caratteristiche di base che valgono per tutti e che sono quelle che fanno di una persona un potenziale amico del quale potersi fidare. Tra queste ci sono sincerità, empatia, capacità di ascolto, onestà e desiderio di condivisione. Caratteristiche alle quali va aggiunto un affetto sincero che rende l’amicizia un rapporto unico e impossibile da replicare.

Ovviamente non tutti dispongono di queste qualità e alcune di esse dipendono dal carattere, dalle esperienze vissute e da altri fattori a volte difficili da comprendere. Quel che è certo, però, è che almeno in parte, anche le stelle possono fare la differenza, rendendo una persona più o meno adatta ad essere un buon amico. Partendo da questo presupposto, dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno della Bilancia e quali sono i segni zodiacali più previdenti, oggi scopriremo quali sono quelli che si rivelano degli ottimi amici e quali, invece, non lo sono affatto. Trattandosi di sentimenti ed emoziono che si provano nel profondo, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente del segno che interessa, in modo da avere un’idea più precisa circa il tipo di amico che potrebbe essere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Astrologia: ecco cosa apprezzano gli altri di te in base al tuo segno zodiacale

Oroscopo: i segni zodiacali che sono ottimi amici e quelli che non lo sono affatto

Fonte: Istock

Ariete – Compagni di giochi ma non propriamente amici

I nati sotto il segno dell’Ariete, sono persone costantemente prese da se stesse e sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Questo modo di essere li porta a non essere propriamente dei grandi amici visto che in caso di necessità non esiterebbero un attimo a pensare al proprio tornaconto e tutto anche a costo di ferire chi c’è al proprio fianco. Di contro sono persone alla mano, che risultano simpatiche e che sanno sempre dire e fare le cose giuste al momento giusto. Una caratteristica che li rende un’ottima compagnia a patto che non ci si affidi completamente a loro. Il rischio di una delusione, infatti, sarebbe dietro l’angolo.

Fonte: Istock

Toro – Ottimi amici di vecchia data

I nativi del Toro sono persone molto legate a valori come l’amore e l’amicizia e ciò fa di loro dei potenziali ottimi amici. Bravi confidenti, pazienti e sempre pronti a spendersi per gli altri sono infatti una presenza che tende ad essere costante oltre che rilassante. Per potersi esprimere al meglio, però, hanno bisogno di stringere in modo particolare con coloro che reputano amici. In generale, infatti, tendono a fidarsi poco degli altri, cosa che li porta a non legare particolarmente con chi conoscono da poco. Il loro senso di amicizia è quindi valido solo per chi li conosce da tempo e può definirsi un amico di vecchia data. Per tutti gli altri, sono conoscenti con un buon potenziale ma ancora senza alcuna certezza.

Fonte: Istock

Gemelli – Amici ma non per tutti

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno una visione particolare del mondo e questo li porta a stringere rapporti sempre diversi tra loro. Se da un lato sono amichevoli e sempre ben disposti verso gli altri, dall’altro hanno bisogno di sentirsi in qualche modo legati a qualcuno prima di considerarlo un amico. Avere a che fare con loto è sicuramente una cosa stimolante ma bisogna fare attenzione prima di parlare di amicizia. A meno di non essersi giurati fedeltà eterna o di aver instaurato un legame difficile da cancellare, sono infatti persone altamente volubili e per questo poco adatte ad essere considerate per un’amicizia destinata a durare nel tempo.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Amici difficili da trattare

I nativi del Cancro, di base, avrebbero tutte le caratteristiche per essere considerati dei buoni amici. Dalla loro hanno però un temperamento che rende difficile ogni tipo di rapporto, compreso quello amicale. Suscettibili come pochi e lunatici come pochi, tendono infatti a prendersela anche per le più piccole cose, mettendo su il broncio o chiudendosi in se stessi e tutto senza possibilità di cambiare le cose. Per questo motivo, anche quando il legame di amicizia sembra essere dei migliori, non si può mai abbassare la guardia. Con loro non si può mai sapere come andranno le cose di lì a poche ore e nulla esclude che il rapporto stesso possa giungere al termine per un’incomprensione anche piccola. Motivo per cui, va bene farseli amici ma senza troppe illusioni circa il futuro.

Fonte: Istock

Leone – Amici fin quando si condividono gli stessi pensieri

I nati sotto il segno del Leone sono propensi a pensare prima a se stessi e solo dopo anche agli altri. Ciò nonostante, se tengono davvero a qualcuno sanno come ritagliargli uno spazio speciale e in grado di farlo sentire apprezzato e ben voluto. Per far si che ciò accada e che l’amicizia sia sincera a duratura è indispensabile però che si vada nella stessa direzione. Come amici, infatti, non sono disposti ad accettare modi di pensare del tutto diversi dal loro e, allo stesso tempo, hanno bisogno di sentirsi importanti per le persone alle quali scelgono di dedicarsi. Si tratta quindi di un rapporto con vincoli e regole precise e in grado di durare solo fin quando queste vengono esaudite.

Fonte: Istock

Vergine – Buoni amici ma per pochi

I nativi della Vergine, nonostante il loro caratterino, sanno essere dei buoni amici. Questa modalità, però, non è valida per tutti ma solo per le persone che scelgono di mostrarsi a loro nel modo più sincero possibile. A ciò vanno uniti interessi in comune e la possibilità di frequentarsi per lungo tempo. Quando tutti i requisiti vengono soddisfatti, allora si può contare sulla loro amicizia sincera e per la quale sono disposti anche a spendersi ampiamente. Bisogna però fare attenzione a non deluderli perché in tal caso sono capaci di voltarsi dall’altra parte e chiudere per sempre ogni rapporto.

Clicca su successivo