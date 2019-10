Bicarbonato di sodio: ecco perché fa bene alla salute

Il bicarbonato può essere assunto per migliorare la propria salute. Scopri cosa accade prendendolo ogni giorno.

Il bicarbonato è uno dei prodotti principe delle nostre case. I diversi usi ai quali si presta, fanno si che sia infatti quasi sempre presente. Ma in quanti sanno che oltre ad essere particolarmente indicato per la pulizia di frutta e verdure e per la lievitazione dei panificati è ottimo anche per il benessere del nostro l’organismo?

Secondo alcuni studi, sembra infatti che basti sciogliere del bicarbonato in un bicchiere d’acqua e berlo tutti i giorni per iniziare ad avere degli ottimi risultati. Scopriamo insieme quali sono.

Bicarbonato: cosa succede assumendolo ogni giorno

È ormai risaputo che il bicarbonato, oltre ad essere un anti acido svolge la funzione di regolare il ph del sangue. I suoi effetti benefici, però, non finiscono qui. Vediamo quindi quali sono:

È un alcalinizzante naturale. Come già detto, il bicarbonato regola il ph del sangue. Questo lo rende un valido contributo nella lotta all’acidità dell’organismo alla quale si va spesso incontro. Secondo alcuni studi, infatti, assumendolo si aiuta il passaggio da uno stato di acidità ad uno più alcalino, evitando così l’insorgere di diverse patologie.

Funge da anti acido. Le sue proprietà come anti acido sono ormai dimostrate e si rivelano particolarmente utili quando si sente lo stomaco disturbato o si desidera prevenire il reflusso acido.

Allevia il mal di gola. Fare dei gargarismi con acqua e bicarbonato dona sollievo in caso di leggeri mal di gola. Tra le altre cose, infatti, il bicarbonato ha anche proprietà antisettiche.

Dona sollievo in caso di indigestione. Quando si mangia in modo pesante e si avverte la presenza di gas o di gonfiore, basta un cucchiaino di bicarbonato sciolto in mezzo bicchiere d’acqua per sentirsi subito meglio. Un rimedio casalingo ma efficace per fastidi leggeri ma insistenti.

Riduce i dolori da artrite. Un altro valido aiuto per chi ha dolori causati dall’artrite che tendono a diminuire quando il ph del sangue è meno acido.

Riduce il colesterolo cattivo. Diversi studi hanno dimostrato una correlazione tra l’assunzione di bicarbonato e l’abbassamento del colesterolo cattivo.

Contribuisce ad alzare la pressione. In caso di pressione alta, bere un bicchiere di acqua e bicarbonato aiuta a far alzare la pressione arteriosa. Per lo stesso motivo, chi soffre di ipertensione dovrebbe fare attenzione prima di assumerlo.

Previene le infezioni del tratto urinario. Assunto giornalmente (sempre in piccolissime dosi), il bicarbonato di sodio si rivela utile per contrastate alcune infezioni del tratto urinario. Ciò avviene perché i livelli di acidità delle urine si riducono.

Riduce i dolori muscolari. Diluito nell’acqua, il bicarbonato di sodio, ha anche la particolarità di ridurre i dolori muscolari e articolari. In questo modo le prestazioni sportive miglioreranno e ci si sentirà al contempo più vigorosi.

Allevia le infiammazioni della bocca. Sciacquare la bocca con acqua e bicarbonato, allevia dolori gengivali o dentali dovuti a leggere infiammazioni.

Attenzione! Sebbene il bicarbonato sia un valido aiuto da tenere sempre a portata di mano, è bene ricordare che va consumato con moderazione. Un effetto troppo alcalinizzante, ad esempio, potrebbe portare a problemi di salute, portando di fatto l’organismo da un estremo all’altro. Come sempre, vige sempre la moderazione. Resta inoltre valido l’invito a chiedere informazioni al proprio medico curante (specialmente se si è in cura per qualche patologia) per avere tutti i consigli del caso.

