I social network ormai fanno parte della nostra quotidianità e del nostro modo di interagire e socializzare. Oggi è più facile mantenere contatti sui social che vedersi fisicamente, ma esistono delle regole di convivenza e di rispetto reciproco che devono essere rispettate nella vita virtuale, come in quella reale. Ci sono degli errori che non si devono commettere sui social che potrebbero risultare sgraditi, ecco alcuni esempi selezionati da CheDonna.it per te.

1. Non farsi riconoscere

Mantenere l’anonimato sulla rete, non è un’idea brillante, ricordate la piattaforma social è virtuale, ma non di certo il vostro nome e cognome. Mostrare la vostra identità gioca a vostro favore, ricordate che i responsabili delle risorse umane delle diverse aziende, utilizzano anche la piattaforma virtuale per googlare il nome dei potenziali dipendenti.

Quindi se il vostro pensiero è quello di non farvi riconoscere è meglio lasciare i social, perchè rischiate di passare per un utente che partecipa ad una comunità virtuale passivamente, leggendo e seguendo gli altri senza pubblicare nulla, un vero e proprio lurker.

2. Taggare ripetutamente

Prima di associare il nome di un amico a una foto, è consigliabile chiedergli il permesso, ed è sempre preferibile evitare i tag di massa, non tutti potrebbero gradire.

3. Stravolgere l’italiano

Ponete attenzione a quando scrivete, a volte nella scrittura digitale, soprattutto se andate di fretta non ponete l’attenzione su ciò che state scrivendo.

Il più delle volte, capita di fare degli errori grammaticali o scrivere delle frasi di senso incompiuto. Il consiglio è di rileggere attentamente ciò che si è scritto, questo può portarvi via tempo, ma è meglio farlo.

4. Non dire bugie

L’errore peggiore che si può commettere sui social è dire una bugia, facciamo un esempio che vi aiuti a capire meglio.

Avete chiamato la vostra amica, dicendo che siete al letto con la febbre e quindi dovete rimandare il caffè insieme, ma in realtà l’idea di non vederla era solo una scusa. Adesso state attente a non pubblicare le foto della passeggiata con il vostro partner, perchè così fate una pessima figura, visto che lei vi immagina al letto con un febbre da cavallo!

5. Parlare strano

Scrivete in modo semplice senza utilizzare termini volgari e turpiloqui, se siete nervosi e dovete sfogarvi è preferibile parlarne da vicino senza rivelare tutto sulla rete. Oppure utilizzate espressioni simpatiche come «Accipicchia» o «Porca paletta».

6. Partecipare a liti molto accese

Evitate di partecipare a litigi on line, se proprio dovete chiarire con qualcuno, invitate a casa davanti a una cioccolata calda o un buon caffè e chiarite. E’ sempre meglio farlo in privato, se sono persone a cui tenete davvero.

7. Pubblicare foto “intime”

Uscireste da casa in biancheria intima? Spero che la risposta sia no, allora perchè fare un selfie con la biancheria intima e pubblicarlo sulla rete, così che la possono vedere in tanti?

8. Postare sotto stress

A volte capita che siete particolarmente stressati o sotto pressione, è consigliabile allontanare lo smartphone, il pc o il tablet stando lontani dai social. Se postate quando siete in uno stato emotivo particolare, potreste esporvi a grossi rischi e farvi diventare una possibile vittima di cyberbullismo. I social network non sono un mezzo in cui dare libero sfogo alla rabbia anzi è il contrario, si devono scambiare sorrisi e serenità.

9. Dare fastidio ai vostri amici online

La battuta, lo scherzo ci sta, ma da vicino, farlo sui social non è sempre divertente. Postare un video o delle foto divertenti con i vostri amici va bene, ma l’importante è non eccedere, perchè potrebbe dar fastidio a qualcuno.

10. Non rispettare gli altri sui social

Dare giudizi potrebbe infastidire le persone o addirittura impedire a qualcuno di esprimersi. Cercate di prendere le opinioni che leggete sui social come spunto per riflettere, vedendo le cose da un altro punto di vista.