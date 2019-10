Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata, un dettagliato elenco dei programmi proposti dai canali in chiaro.

Serie tv poliziesche, film in prima visione e programmi per approfondire l’attuale situazione del Paese. Anche questa sera il piccolo schermo ha da offrirci numerose alternative, a noi il compito di selezionare quella che più saprà affascinarci.

Intanto per scoprire tutte ci affidiamo come di consueto al palinsesto televisivo, supporto in grado di darci una panoramica generale delle proposte della tv per la prima serata di oggi.

Leggiamo allora di seguito che cosa i canali in chiaro hanno pensato di proporci in questo mercoledì sera.

Buona serata e buona visione a tutte voi!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 2 ottobre

Rai Uno – Arrivano i prof (Film)

Il Manzoni, viene riconosciuto come il peggior liceo d’Italia: solo il 12% dei suoi studenti sono riusciti a conseguire il diploma e il corpo docenti è alla disperazione. Il Preside accoglie allora la proposta del Provveditore, deciso a fare un ultimo, estremo, rischioso e disperato tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione, selezionati secondo un algoritmo ministeriale. La speranza è che dove hanno fallito i migliori, possano trionfare i peggiori.

Rai Due – Rocco Schiavone – La vita va avanti (Fiction)

Sebastiano è agli arresti domiciliari, Furio e Brizio sono spariti, Caterina si è rivelata una spia. Rocco si ritrova così ad Aosta totalmente solo. Unicamente Marina è ancora li e, di tanto in tanto, torna a fargli compagnia.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.