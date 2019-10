Simone Montedoro, ospite di Storie Italiane, spiazza i fans di Don Matteo: “sono tornato per i saluti finali, credo sia l’ultima stagione”.

Simone Montedoro torna a recitare nella fiction Don Matteo per la dodicesima edizione. L’attore che, poer cinque stagioni ha interpretato il capitano Tommasi, amatissimo dai fans della fiction interpretata da Terence Hill e Nino Frassica, ospite del programma di Raiuno, Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, ha annunciato di essere tornato per quella che dovrebbe essere la stagione finale.

Simone Montedoro: “il capitano Tommasi ci sarà in Don Matteo 12, ma solo nella terza puntata”

La dodicesima stagione di Don Matteo sarà l’ultima? Mentre in tv stanno andando in onda le nuove puntate di Un Passo dal cielo 5, altra fiction amatissima dal pubblico, in quel di Spoleto si stanno ultimando le riprese dei nuovi episodi di Don Matteo che dovrebbe tornare in onda a gennaio come ha spiegato Simone Montedoro a Storie Italiane.

“Non so quando tornerà in onda Don Matteo, ma credo non prima di gennaio perchè le riprese sono ancora in corso. Sembra che la dodicesima sarà l’ultima stagione…” – ha spiegato – “Mi hanno chiesto di prendere parte a quest’ultima stagione, che sarà una sorta di saluto generale”.

Sul suo personaggio, invece, ha aggiunto: “Il capitano Giulio Tommasi ci sarà, ma sono nella terza puntata di Don Matteo 12. Ho recitato in cinque stagioni della fiction, rientrare nel cast non è stato difficile. Don Matteo è una grande famiglia: ho rivisto amici e colleghi. E’ stato un grandissimo piacere”.

L’attore ha anche parlato della sua vita privata, in particolare del figlio che si chiama proprio Matteo: “Mio figlio si chiama Matteo, casualmente, perché il nonno materno si chiamava Matteo. Dicono sia nome un po’ folle, ma porta bene”.

