Gandhi, l’uomo simbolo della pace nel mondo, nasceva oggi 150 anni fa

Oggi, 150 anni fa, nasceva il Mahatma Gandhi, l’uomo che riuscì a trasformare la nonviolenza in uno strumento di lotta

Gandhi, il simbolo della pace nel mondo

Il 2 ottobre dell’anno 1869, nasceva in India il bambino che sarebbe diventato il futuro ispiratore dell’indipendentismo indiano e che, ancora oggi, è ricordato come l’uomo che trasformò la nonviolenza in uno strumento di lotta.

Non è un caso, infatti, che oggi, proprio il giorno in cui nacque Gandhi, si celebri in tutto il mondo la giornata mondiale della nonviolenza.

Chi era Mohandas Karamchand Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi, che il poeta Rabindranath Tagore soprannominò “Mahatma”, che in indiano significa “grande anima”, fu un avvocato per i diritti civili e l’ispiratore per il movimento indipendentista indiano.

Grazie a tutto ciò che era e a tutto ciò che fece, tutt’oggi è ricordato come il più grande difensore dei diritti civili della storia dell’umanità.

Egli infatti, prima di aiutare l’India a liberarsi dalla dominazione britannica, visse in Sudafrica per circa 20 anni, dove introdusse il principio filosofico ed etico della nonviolenza.

Gandhi è considerato un eroe nazionale nel suo paese e un simbolo delle rivoluzioni pacifiste in tutto il mondo. Per difendere i suoi ideali, ha usato metodi non violenti come lo sciopero della fame.

Per decenni ha aiutato le classi più povere dell’India e ha difeso la pace nel mondo come legame di unione di tutte le nazioni ma non gliene fu mai assegnato uno.

Grazie alla pressione del popolo – guidato dalle idee di Gandhi – e la fine della guerra, portarono i britannici ad aderire alle richieste di indipendenza.

La divisione dell’India nel 1947 diede origini a due nuovi paesi: l’India, di maggioranza indù, e il Pakistan, di maggioranza musulmana.

Infine, Gandhi fu assassinato il 30 gennaio 1948 da un radicale indù che non appoggiava le sue idee di riconciliazione tra musulmani e indù.

Cosa significa esattamente il termine nonviolenza

L’origine del termine nonviolenza risale a molto prima della nascita di Gandhi, ma egli fu colui che riuscì a trasformare suddetto termine in un’idea di resistenza, che successivamente trasformò anche in una pratica politica.

Gandhi era contrario alla legge del taglione, la famosa pratica “occhi per occhio, dente per dente”.

Secondo lui a la violenza non bisogna rispondere con altrettanta violenza, perché non è in questo modo che l’uomo riesce ad affermarsi e a sentirsi davvero soddisfatto.

«Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» è una delle frasi più celebri del Mahatma Gandhi, attraverso la quale egli esortava la popolazione dell’intero globo a reagire, e a cambiare se stessi per poi riuscire a cambiare il mondo intero.

Cambiare per creare una differenza positiva, ed essere consapevoli che attraverso le nostre azioni possiamo cambiare la giornata, o la vita, di un’altra persona.

Nessuno è perfetto in questo mondo

Ai giorni nostri, soprattutto nella parte occidentale del mondo, si vive nella convinzione di essere perfetti, e si pensa che chi deve cambiare sono gli altri, non noi.

Inoltre si è convinti del fatto che una sola persona, in un mondo popolato da milioni di miliardi di persone, non possa fare la differenza.

Secondo Gandhi il cambiamento deve cominciare attraverso noi stessi, perché i conflitti e le guerre nel mondo non sono altro che lo specchio dei nostri conflitti interiori.

Il Ministero della cultura indiano ha lanciato un sito web dedicato al “padre della nazione”, dove è possibile trovare documenti inediti che ripercorrono la vita politica e personale del Mahatma Gandhi, con tanto di fotografie e video del fondatore del movimento della nonviolenza.

