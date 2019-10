Ognuno di noi ha una qualità che più di altre viene apprezzata dagli altri. Scopri la tua in base al tuo segno zodiacale.

Quando si parla di rapporti interpersonali, è difficile capire quali sono le caratteristiche che agli altri appaiono come positive o negative. Ognuno di noi ha in se ben più di una qualità così come altrettanti difetti e spesso la loro percezione cambia in base a chi le osserva. Questo è il motivo per cui conoscere più persone ed interagire con loro ci aiuta a crescere e a conoscerci meglio ed è anche ciò che da un certo punto di vista rende i rapporti imprevedibili. Se si parla di qualità, però, ognuno di noi ne ha una che si nota più di altre. Non è detto che sia la più spiccata o quella che si vuole mettere più facilmente in vista ma agli occhi degli altri c’è sempre un aspetto che viene visto con più facilità e questo aspetto è influenzato per molti versi dalle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno della Bilancia e quali sono i segni più previdenti dello zodiaco, scopriremo cosa viene più apprezzato di noi in base al nostro segno zodiacale.

Oroscopo: Ecco cosa apprezzano gli altri di te in base al tuo segno zodiacale

Ariete – La tua innata curiosità

Tra le tue tante caratteristiche, quella che spicca maggiormente è la tua voglia di conoscere il mondo e di scoprire quante più cose possibili sia sulle persone che ti circondano che su tutto ciò che hai intorno. Questo tuo modo di essere ti porta tante volte a partire in quarta verso mete sconosciute, a fare amicizia con persone appena incontrate e a tuffarti a capofitto in avventure ancora da scoprire. Un modo di fare che ti fa sentire viva e che agli altri giunge come una sferzata di energia in grado di dare il sorriso e di far sentire desiderosi di apprendere il tuo modo di vivere le cose. Un modo che appare incredibilmente interessante e piacevole e che fa di te una persona che agli occhi degli altri è ricca di entusiasmo e di voglia di fare.

Toro – Il tuo essere imprevedibile

Il tuo modo di essere ti rende da sempre una contraddizione vivente. Dolce e decisa da un alto, ami la praticità e di perdi nel prendere determinate decisioni che a tuo avviso sono più delicate di altre. Sei particolarmente affezionata all’idea di costruire un rapporto con qualcuno ma tendi a ritrarti quando ne hai finalmente modo. Per certi versi sofisticati, ami tutto ciò che riporta al comfort e alla semplicità. Capirti è estremamente difficile e al contempo affascinante e si può dire che nelle tue contraddizioni ci sia gran parte del tuo fascino. Quello che spinge gli altri a volerne sapere di più, a cercare di conoscerti e ad osservarti in cerca di qualche indizio che dia loro la chiave per arrivare a ciò che sei veramente. Ma la verità è che non c’è un aspetto di te che sia più vero di altri e qui risiede la tua imprevedibilità, a volte in grado di confondere persino te.

Gemelli – La tua allegria

Sebbene tu sia nota per il tuo essere duale ed il cambiare costantemente opinione, ciò che arriva agli altri è una persona sempre allegra, disponibile con tutti e pronta a dare quanto più può di se stessa. Si tratta di una parte di te effettivamente esistente e che tendi a mettere in atto di continuo. Lo fai quando senti che qualcuno ha bisogno di te, quando vedi un amico in un momento di bisogno o, più semplicemente, quando il tuo unico desiderio è quello di veder sorridere le persone che ami. Questo tuo saperti dare senza chiedere nulla in cambio se non affetto e attenzioni, ti rende particolarmente attraente agli occhi degli altri che, affascinati dalla tua allegria, sentono sempre il bisogno di starti accanto e di averti nella loro vita, a prescindere dal ruolo che sceglierai di vestire.

Cancro – La fragilità

Nonostante tu faccia di tutto per apparire dolce e per nascondere alcuni lati del tuo carattere, ciò che arriva agli altri più di ogni altra cosa è la tua fragilità. Si percepisce quando cerchi di non legarti troppo, quando ti mostri inizialmente ritrosa e persino quando metti il broncio per un atteggiamento che non ti è piaciuto o per qualcosa che a tuo avviso è andata storta. Indipendentemente da come scegli di porti, finisci sempre con il dare un’idea di fragilità che negli altri suscita tenerezza e voglia di starti accanto. Questo aspetto vale ovviamente per chi ti conosce a fondo e sa già come prenderti o cosa aspettarsi dai tuoi modi di fare. Per dei perfetti estranei rischi solo di apparire come una persona altamente permalosa, cosa che effettivamente sei seppur con i tuoi modi e per i tuoi motivi.

Leone – Il tuo costante ottimismo

Agli altri, arrivi come una persona sempre allegra e di buon umore, con tanta voglia di fare e con una carica di energia a dir poco esplosiva. Il tuo cercare di mostrarti sempre superiore ai problemi o alle difficoltà viene percepito come una forma di ottimismo che agli altri arriva come un monito a fare di più e a cercare di trovare un punto di forza in ciò che stanno vivendo. Per questo motivo la qualità che tutti vedono e apprezzano di te è la capacità di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, di muoverti anche controcorrente e di lottare per i tuoi obiettivi ai quali ti approcci sempre con estremo entusiasmo. Si tratta di un aspetto che porta chi ti sta intorno a volerti sentire o vedere per imparare a vedere le cose come fai tu e per raggiungere quella forma di successo che mostri sempre agli altri, anche quando non è tutto propriamente rose e fiori.

Vergine – La tua praticità

Non tutti riescono ad arrivare a te al punto da cogliere questo tuo aspetto, ma quando qualcuno decide di avvicinarsi abbastanza, ciò che percepisce di te è un senso di praticità che ti porta a vivere le cose in modo diverso da come fanno gli altri e sicuramente con più semplicità. Forte del tuo saper sempre razionalizzare ogni contesto, riesci ad infondere una certa sicurezza in chi decide di starti accanto o di confidarsi con te e per questo motivo vieni vista come una persona affidabile e alla quale appoggiarsi in caso di bisogno. Si tratta di un aspetto di te che non sai come arrivi ma che viene visto per primo, portando gli altri a farsi un’idea molto buona della tua personalità e aiutandoti a fronteggiare i tanti spigoli che in realtà hai ma che grazie a questi tuoi modi vengono spesso ignorati o addirittura non visti.

