Uomini e Donne, ecco la nuova tronista dopo Sara Tozzi

Chi è la nuova tronista di Uomini e Donne? Dopo la decisione di Sara Tozzi di lasciare il trono, potrebbe arrivare un’amatissima ex corteggiatrice.

Chi è la nuova tronista di Uomini e Donne? Dopo la decisione di Sara Tozzi di abbandonare il trono classico di Uomini e Donne perchè ancora innamorata dell’ex fidanzato, è caccia alla nuova tronista. Secondo quanto riporta il Vicolo delle news, la prossima a sedere sul trono potrebbe essere un’amatissima ex corteggiatrice della scorsa stagione.

Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Klaudia Poznanska è la nuova tronista?

Klaudia Poznanska, l’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Nella scorsa stagione, Klaudia si è fatta apprezzare per il suo modo genuino di corteggiare Andrea Zelletta che le ha poi preferito Natalia Paragoni di cui è attualmente innamorato. Il nome di Klaudia è stato accostato al trono di Uomini e Donne per tutta l’estate fino all’annuncio della presenza di Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche sul trono. Con l’uscita di scena di Klaudia, il nome di Sara è tornato prepotentemente in pole. Sarà, dunque, lei la nuova tronista?

Secondo quanto scrive Il Vicolo delle news ci sarebbero alcuni indizi che inducono a credere che possa essere proprio Klaudia la nuova tronista. Oltre ad aver conquistato il cuore della redazione di Uomini e Donne che l’ha coccolata durante la scelta di Andrea Zelletta, Klaudia è anche sparita dai social da alcuni giorni. Quest’ultimo, dunque, sarebbe un indizio importante che potrebbe confermare i rumors di questi giorni. Per scoprire, tuttavia, se sarà davvero Klaudia la nuova tronista sarà necessario aspettare mercoledì 2 ottobre, giorno della nuova registrazione del trono classico.

