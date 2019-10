Quale di questi cani preferisci? La tua scelta potrebbe rivelare alcune cose straordinarie sulla tua personalità

Spesso tendiamo a credere che le nostre scelte derivino dal caso. Tuttavia, questi sono generalmente il prodotto del nostro inconscio, sempre attivo e in costante interpretazione. Sono anche il risultato dei nostri gusti e paradigmi. Guarda questa foto e scegli istintivamente il tuo cane preferito.

Probabilmente hai già fatto il test di Rorschach. Queste immagini colorate vengono spesso utilizzate dai terapeuti per interpretare la psiche dei loro soggetti e le loro relazioni con il mondo. Questo test corrisponde allo stesso principio. Lasciando che il tuo intuito parli, scegli uno dei cani in questa immagine. Il risultato potrebbe sorprenderti.

Il cane che scegli rivelera il tuo modo di vedere la vita

1- Hai scelto il cane rosso:

Se hai scelto questo cagnolino, sicuramente sei molto sensibile. La tua straordinaria acutezza ti fa percepire cose che sono spesso invisibili alla gente comune. Spesso oppresso dal rumore e dalla folla, tendi a ricadere in una bolla di solitudine che ami. Guadagnerai ad ampliare i tuoi orizzonti ed essere più aperto a nuovi incontri. La tua empatia potrebbe essere di beneficio a tutti coloro che attraversano il tuo percorso perché sei una persona premurosa e intuitiva. Se sviluppi la tua fibra artistica, sarai in grado di raggiungere altezze inaspettate.

2- Hai scelto il cane marrone

Se hai scelto questo simpatico cagnolino, ci sono buone probabilità che tu sia calmo e riservato. Saggio e amichevole, ti viene chiesto un consiglio pertinente e saggio. Il tuo gusto per l’armonia ti rende la persona ideale per risolvere delicati conflitti. La tua maturità ti aiuta a prendere decisioni e a trascendere le difficoltà trasformandole in opportunità. Il tuo lato cerebrale ti aiuterà a stabilire strategie ben realizzate per raggiungere i tuoi obiettivi.

3- Hai scelto il cucciolo blu

Se hai scelto questo cucciolo, molto probabilmente sei molto razionale. Ci pensi sempre due volte prima di agire perché sei consapevole delle conseguenze delle tue decisioni. Prudente e cauto, fai amicizia con difficoltà perché la tua fiducia è selettiva. Una volta che dai la tua stima, sei un amico leale e fedele.

4- Hai scelto il cucciolo grigio:

Se questo bel barboncino ti ha fatto impazzire, ti distingui per il tuo lato misterioso. Riservato e taciturno, tieni segretamente i tuoi pensieri e talvolta piangi in un silenzio sconcertante. Il tuo universo è così ricco e complesso che ti senti frainteso. Non lasci che appaia troppo il tuo entusiasmo e possa sembrare inquietante per il tuo entourage. Guadagnerai lasciando da parte le tue barriere per condividere le tue emozioni con i tuoi simili.

5- Hai scelto il cane giallo:

Se questo malizioso chihuahua ti ha catturato, è molto probabile che tu sia avventuroso. Vivi pochissimo di un’esistenza noiosa e di routine. Alla costante ricerca di nuove idee, deliziate il vostro entourage con il vostro entusiasmo per qualsiasi evento. Spinto da valori come la solidarietà e l’aiuto reciproco, sei impegnato ad aiutare i tuoi simili colpiti da povertà o angoscia. Il tuo appetito per la vita non ha eguali e la tua gioia è sempre comunicativa.

6- Hai scelto il cane nero:

Se hai scelto questo piccolo cane nero, è probabile che tu sia un leader. Le tue idee innovative e lungimiranti uniscono le truppe per raggiungere una visione comune. Il tuo carisma è tale che devi solo entrare in una stanza per essere notato. Le tue capacità di parlare ti rendono un coetaneo ammirato.

