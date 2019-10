Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo ancora contro Maria De Filippi dopo la litigata della conduttrice con Filippo Bisciglia: la sarcastica frecciatina.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo contro Maria De Filippi dopo l’ultima puntata di Amici Celebrities nel corso della quale c’è stata un’accesa discussione tra la De Filippi e Filippo Bisciglia. Pur senza fare nomi, Teresa e Salvatore si sono espressi sui social e i followers hanno subito pensato che le loro parole si riferissero proprio a quanto accaduto nel corso della puntata di Amici Celebrities del 28 settembre.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo contro Maria De Filippi: “diffidato in diretta tv”

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo contro la redazione di Uomini e Donne è stato l’argomento caldo dell’estate appena trascorsa. Dopo alcune settimane di silenzio, Teresa e Salvatore, senza menzionare il programma dove si sono conosciuti e innamorati e le persone che lavorano per Maria De Filippi hanno, tuttavia, fatto un implicito riferimento all’accaduto. Dopo la discussione tra Bisciglia e la De Filippi, Salvatore Di Carlo, sui social, ai suoi follower, ha chiesto: “democraziona o dittatura?“, Dopo la discussione, poi, l’ex corteggiatore ha aggiunto: “Filippo Bisciglia è stato diffidato in diretta tv“.

Potrebbe interessarti anche—>Teresa Cilia: il marito spiega il perché del suo silenzio

Teresa, poi, ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui, con i followers, ha parlato di quanto sia importante il rispetto per il prossimo. “Ormai in tv si vede di tutto e di più […] Perché le persone non si trattano in questa maniera, bisogna avere un po’ più di rispetto per la persona, a prescindere dal torto e dalla ragione“, ha detto l’ex tronista che, tuttavia, non ha fatto riferimento alla lite tra Bisciglia e Maria De Filippi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI