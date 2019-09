Sembravano essere una delle coppie più in crisi di Temptation Island vip, invece Simone e Chiara smentendo tutti i pronostici escono insieme.

Una nuova coppia conclude il suo viaggio a Temptation Island Vip coronando il loro sogno d’amore.

Si tratta di Simone e Chiara, il più bello d’Italia e la fidanzata lasciano il villaggio insieme più innamorati che mai con Simone che promette alla fidanzata di sposarla presto.

La coppie in queste settimane al villaggio era stata messa in crisi dagli atteggiamenti di Chiara che si era avvicinanta al tentatore Antonio.

Ma la giovane ha capito che i sentimenti per Simone erano troppo forti e ha deciso di abbandonare in anticipo il programma accanto all’uomo della sua vita. Per Simone una vera e propria gioia e una rivincita contro tutti quelli che non credevano nella buona fede di Chiara.

