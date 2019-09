Di fronte all’ennesimo video di Serena Enardu sempre più vicina al single Alessandro, Pago perde la sua proverbiale calma e da in escandescenza.

Una Serena Enardu in preda ai sensi di colpa ma sempre più vicina al single Alessandro e un Pago che, portato al limite, perde le staffe di fronte all’ennesimo video mostratogli nel pinnettu.

I due trascorrono una giornata al mare in grande sintonia e Pago non ce la fa proprio più: a video finito si alza e perde il controllo, lanciando oggetti qua e là e isolandosi sempre più.

Al falò certo la situazione non va però migliorando.

Pago perde le staffe a Temptation Island Vip

Ogni video è un sospiro, una frenesia, il principio di un’esplosione. pago sente Serena sempre più lontana e sempre più vicina al single Alessandro.

Le immagini lo portano a pensare che la ragazza non da oltre solo per via delle telecamere, fino a quando i due non arrivano addirittura ad eludere i microfoni sussurrandosi nelle orecchie e a ballare con un fare provocante alquanto palese.

Pago non ha più parole e, quasi in lacrime, commenta con Alessia Marcuzzi:

“Pensavo fosse un pochino più onesta, perché, in teoria, c’è ancora da una parte una idanzato e dall’altra un fidanzato ma pare che lei abbi abbondantemente superato questa cosa. […] Sono molto deluso da questa ragazza. Pensavo di conoscerla, ma questa cosa che ha fatto non ce l’ha proprio un senso. Io sono un bravo ragazzo, come ha detto Eli il primo giorno. e rimando un bravo ragazzo.”

Quella speranza di vedere Serena tornare sui suoi passi, s sembra abbandonare sempre più gli occhi e l’anima di Pago.

