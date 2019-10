Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata di oggi, un elenco di tutti i programmi che i canali in chiaro ci proporranno.

Una nuova serata si profila all’orizzonte e se progettate di passarla comodamente sdraiate sul divano noi di CheDonna.it abbiamo un consiglio per renderla ancora più incantevole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Paola Cortellesi chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Qui di seguito troverete infatti il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi, dettagliato elenco di film, show e programmi di intrattenimento che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporci.

Ce n’è veramente per tutti i gusti e a voi non resta che scegliere l’opzione che più sentirete nelle vostre corde.

Buona visione e buona serata a tutte!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto martedì 1 ottobre

Rai Uno – La strada di casa – Stagione 2 Episodio 3 (Fiction)

Un bambino scappato da una casa famiglia dove Irene operava come volontaria riaccende in Fausto la speranza di poter discolpare suo figlio Lorenzo che proprio non può credere abbia fatto del male alla ragazza. Fausto si convince che sia questa allora la pista da seguire e chiede a Baldoni di aiutarlo. Una agghiacciante verità si profila allora all’orizzonte: distrutta dal tradimento di Lorenzo, Irene ha lasciato un biglietto d’addio e si è uccisa, gettandosi in un fiume. Ma sarà questa la definitiva verità?

Rai Due – Il Ragazzo Invisibile Seconda Generazione (Film)

L’arrivo della gemella Natasha e della sua madre naturale Yelena, sono solo gli ultimi ostacoli di una vita che va oramai facendosi sempre più difficile per Michele che, giunto ai fatidici sedici, deve vedersela non solo con i problemi tipici di un adolescente ma anche con le sue doti “speciali”.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.