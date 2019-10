Rosa Perrotta: “io una cattiva madre? Ci sono cose più sconvolgenti”

Rosa Perrotta accusata di essere una cattiva madre per pubblicare sui social le foto del figlio Dodo, si lascia andare ad un durissimo sfogo.

Rosa Perrotta si sfoga su Instagram e si lascia andare ad una dichiarazione fiume rispondendo a tutti quelli che la accusano di essere una cattiva madre per le foto del figlio Dodo che pubblica sui social. Critiche che sono diventate ancora più feroci dopo la decisione di Rosa e di Pietro Tartaglione di presentare il loro bambino al pubblico di Domenica Live.

Rosa Perrotta: “Sono una mamma che lavora e vive sui social. Credo che sia proprio giusto condividere con i followers queste cose così belle”

Dopo aver annunciato di essere incinta, Rosa Perrotta è tornata nel salotto di Domenica Live con il compagno Pietro Tartaglione e il figlio Domenico. Ai microfoni di Barbara D’Urso, la Perrotta si è detta pazza del suo bambino:

“Dodo potrà fidanzarsi a quarant’anni e a quarant’anni potrà portare a casa la prima fidanzata ufficiale, prima dei quaranta a casa con mamma deve stare!”, ha spiegato l’ex tronista che ha poi parlato del parto difficile: “Dodo sarebbe dovuto nascere una settimana dopo quella in cui nato, ma dopo la visita di controllo il medico ha notato che stava diminuendo il liquido e per evitare che andasse in sofferenza hanno deciso di operarmi di un parto cesareo non previsto la mattina successiva alle 7. Da quel momento mi sono resa conto di che cosa significa essere mamma perché prima non riesci a capire!”.

Dopo l’ospitata a Domenica Live, Rosa è stata sommersa da messaggi di affetto dei fans, ma anche da pesanti critiche a cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto così:

“Siamo nel 2020, tutto è social. Viviamo sui social. Siamo tutti curiosi tutto di tutti e poi ci sconvolgiamo, ci impressioniamo, perché un bambino figlio di due persone che non si sono conosciute nella piazzetta dietro casa, ma si sono conosciuti in tv […] sta sui social. Sono una mamma che lavora e vive sui social.C i sono cose molto più sconvolgenti che vediamo sui social, queste sono cose limpide belle… Anziché gioire per una cosa del genere, mi dicono fai business con tuo figlio perché lo fai vedere. Io vivo sui social, lo voglio fare, voglio condividere con i miei followers che mi vogliono bene […]. Perché non condividere con voi che lo meritate, con chi ci ha amato da sempre, una cosa così bella? Non credo che questo faccia di me una cattiva madre”.

