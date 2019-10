Elisa Isoardi pubblica su Instagram una foto in lingerie che fa impazzire tutti i fans – Video

Elisa Isoardi è una conduttrice molto apprezzata e seguita. Poche ore fa ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui si mostra in lingerie: un sottoveste bianca trasparente. In tanti hanno apprezzato la foto lasciando numerosi like e commenti.

Lo scatto è stato accompagnato da una bellissima didascalia in cui cita Charles Baudelaire: “Uno dei caratteri più interessanti della bellezza è il mistero e ancora-perché io abbia il coraggio di confessare fino a che punto mi senta moderno in estetica- l’infelicità. Io non pretendo che la gioia non possa associarsi alla bellezza ma affermo che la gioia è uno dei suoi ornamenti più volgari e la malinconia ne è invece la illustre compagna”.

