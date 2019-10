Come trasformare un pensiero negativo in pensiero positivo

Il pensiero negativo può essere trasformato in pensiero positivo? Ecco cosa ne pensano gli esperti

Barbara Fredrickson, psicologa dell’Università della Carolina del Nord (USA), ha dimostrato come un atteggiamento ottimista nei confronti della vita può aiutare il cervello a combattere le emozioni negative. Il ricercatore ha scoperto che attraverso determinati esercizi, il corpo può essere addestrato a sviluppare risposte positive e moltiplicarle, generando così un ammortizzatore naturale contro lo stress e la depressione.

La prima cosa che dobbiamo sapere è che i pensieri a cui “dichiariamo guerra” ci attaccheranno. Se, ogni volta che sorge un pensiero negativo nella nostra mente, lo resistiamo, ci opponiamo o lo neghiamo, questo pensiero farà il contrario e persisterà e poi si insinuerà nella nostra mente. Ogni pensiero scatenerà altri pensieri della stessa natura, causando un diluvio cognitivo che non ci aiuterà.

I pensieri che abbiamo possono influenzare la nostra vita quotidiana, nonché le nostre emozioni e comportamenti. È importante comprendere la relazione tra contrasto del pensiero negativo e riduzione delle conseguenze negative del pensiero negativo. Per questo, la prima cosa da fare è identificare i nostri schemi di pensiero negativi automatici che, con la forza dell’abitudine, sono diventati parte delle nostre credenze fondamentali.

Le nostre credenze fondamentali sono piene di distorsioni o distorsioni cognitive. Ora è tempo di identificare queste distorsioni e combatterle per sviluppare pensieri positivi in ​​ogni nuova situazione. Questi pregiudizi o distorsioni spingono le nostre menti a eliminare le informazioni che non sono appropriate per noi per mantenere le nostre convinzioni e per ingrandire le informazioni che sono coerenti con il nostro modo di vedere la vita.

I pensieri sono solo una parte modificabile del tuo essere

Il cervello non cerca di conoscere la verità: cerca di sopravvivere. In un mondo preistorico, questo modo di comportarsi mentalmente era molto giusto, ma nel mondo di oggi molte cose sono diverse. Da ora in poi, non è più necessario dare una risposta rapida per sopravvivere. Dobbiamo tenere presente che il nostro cervello a volte può essere sbagliato: può mostrarci la situazione così com’è e non come realmente è.

La mente cerca di risparmiare energia, di fornire rapidamente una risposta a un fatto concreto per cercare di prendere il controllo e offrirci sicurezza e tranquillità. È in queste scorciatoie mentali che si verificano le maggiori distorsioni. Il nostro cervello primitivo tende ad agire rapidamente, nello stesso modo in cui i nostri antenati agivano per sopravvivere, ed è per questo che affrontiamo un eccesso di generalizzazioni, filtrazioni negative e rigidità mentale quando gestiamo le informazioni a tutta velocità.

Oggi, nella vita di tutti i giorni, troviamo nella nostra società poche situazioni di reale pericolo: quasi tutte le situazioni di minaccia sono immaginarie o le loro conseguenze sono sovradimensionate. La gestione rapida delle informazioni ci fa cadere nei pregiudizi che provano a chiarire un’immagine contorta dalla velocità con cui abbiamo provato a trattarla.

Una delle maggiori distorsioni non intenzionali è quella di accettare come verità assoluta la probabilità che qualcosa ci accada. Questo ci fa agire in modo ansioso o depresso, senza che sia successo nulla. Circa il 20% dei nostri pensieri si verificano effettivamente. Pertanto, i nostri pensieri non dovrebbero essere i giudici della nostra vita ma piuttosto gli spettatori.

“Il tuo peggior nemico non ti farà male quanto i tuoi pensieri. “

Comprendi la tua mente e il tuo spirito ti capirà

La maggior parte di noi, ha l’abitudine di dedicare parte della ropria attenzione alle attività che svolge in quel dato momento, mentre la mente e i pensieri sono focalizzati su altre questioni. Agire in questo modo significa vivere con il “pilotaggio automatico”, occupandosi di ciò che facciamo senza essere consapevoli dei dettagli del momento.

Essere pienamente consapevoli di ciò che sta accadendo qui ed ora è lo stato ideale per combattere i pensieri negativi. Accettare che questo tipo di pensiero sia talvolta necessario e che un circolo vizioso di premonizioni negative autoalimentanti ci fornisca la chiave per scambiarle con pensieri più adeguati alla realtà.

Potremmo non essere in grado di cambiare determinati elementi da situazioni specifiche, come dolore, malattia o circostanze difficili, ma possiamo almeno essere consapevoli di come rispondiamo a tutto ciò che ci accade. In questo modo saremo in grado di sviluppare strategie per cambiare la relazione che abbiamo con le nostre circostanze e i filtri – non sempre alleati – che utilizziamo per trattarli.

Seguono esempi pratici per trasformare il pensiero negativo in pensiero positivo: