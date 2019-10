Mangiare le castagne fa bene. Scopri perché!

L’autunno è ormai arrivato e con esso anche i frutti tipici di questa stagione tra i quali risaltano le castagne. Ottime da mangiare semplicemente arrostite o da aggiungere alle varie pietanze, le castagne sono ricche di nutrienti, vitamine e sali minerali che ne fanno un vero toccasana per la salute.

Utili per chi soffre di anemia, danno energia in modo naturale e svolgono un’azione anti-age.

Se vuoi scoprire cosa accade mangiandole spesso, guarda il video e clicca qui → Castagne: ecco perché mangiarle fa bene

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI