Castagne: ecco perché mangiarle fa bene

Scopri i motivi per cui mangiare spesso le castagne, durante la stagione autunnale, può far bene alla tua salute.

Le castagne sono uno degli alimenti più famosi della stagione autunnale. Buone da mangiare, si prestano a svariate preparazioni declinabili sia in piatti salati che dolci, il tutto passando per le famose e tanto apprezzate caldarroste, ottime da mangiare in ogni contesto e momento della giornata. Ricche di sali minerali e di vitamine, questi frutti autunnali sono un vero toccasana per la salute, tanto da essere considerate come una sorta di ricostituente per chi ha problemi legati ad anemie o debolezze. Ma cosa succede al nostro organismo mangiandole spesso durante la stagione autunnale? Proviamo a scoprirlo.

Castagne: ecco cosa succede se le mangiamo spesso durante la stagione autunnale

Le castagne si possono acquistare nei negozi di frutta e verdura e allo stesso tempo possono essere raccolte in montagna o nei boschi. Per essere consumate devono essere sbollentate o cotte in forno anche se è possibile anche essiccarle per averle a disposizione durante il resto dell’anno. Ottime da mangiare nelle insalate, possono essere inserite anche come accompagnamento per primi o secondi piatti e come ingrediente principe per dolci, panificati e creme a base di verdure e, appunto castagne. Note a molti per le proprietà nutrizionali che le rendono più simili a dei cereali, un tempo proprio in virtù delle vitamine e dei nutrienti che contengono, rappresentavano l’alimento principale per alcune popolazioni. Scopriamo quindi cosa accade mangiandole spesso e come possono migliorare la salute.

Fungono da ricostituente per le situazioni in cui ci si sente spossati o senza energie

Grazie all’apporto di acido folico sono l’alimento ideale durante la gravidanza

Disinfiammano l’oganismo

Sono un prebiotico naturale, in grado di far sviluppare la flora batterica

Rendono la pelle più bella

Svolgono un effetto anti age su tutto l’organismo

Abbassano i livelli di colesterolo nel sangue

Sono un antibatterico naturale

Contribuiscono al benessere della prostata

Sono un anti anemico naturale

Proteggono il sistema nervoso da alcune patologie

Attenzione: Come ogni alimento anche le castagne possono avere degli effetti collaterali.

Per questo motivo sono da evitare in caso di problemi di colite.

Se consumate in eccesso possono risultare dannose per il fegato.

Infine, per via dei tanti carboidrati sono sconsigliate se si soffre di diabete, sindrome metabolica o insulino resistenza. A causa delle tante calorie, invece, sono da consumare con moderazione se si è a dieta o si segue un’alimentazione dove è importante tenere sotto controllo le calorie.

