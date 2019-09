Tra le coppie in crisi a Temptation Island troviamo sicuramente Gabriele e Silvia i due sono sempre più distanti, e Silvia sempre più vicina a Valerio

Il rapporto di Gabriele e Silvia all’interno di Temptation Island Vip è stato messo a dura prova. Mentre lui gioca e si diverte ballando con tutte le single, la sua fidanzata ha instaurato un rapporto veramente speciale con il tentatore Valerio. Gabriele vede anche in questa puntata la sua fidanzata che fa dichiarazioni molto pesanti al single Valerio. Lei esce allo scoperto dicendo di provare qualcosa per lui e che avrebbe voluto non essere fidanzata per riuscire a vivere con più serenità questa storia.

Temptation Island Vip: Silvia si sente tradita

Al falò anche Silvia vedrà Gabriele trascorrere il suo tempo con la single Gaia e sarà gelosa della loro complicità tra il fidanzato e la single. La ragazza è convinta: “Li vedo molto simili”.

Silvia si arrabbia molto quando Gabriele porta in esterna Gaia in sala di registrazione per registrare un canzone. Questa la fidanzata la vede come una mancanza di rispetto, perchè è il loro progetto su cui hanno investito dei soldi.

Silvia non sopporta come Gabriele parli di lei e pensa che stia solamente facendo la vittima perché lei vorrebbe cambiarlo per migliorarlo. La fidanzata è sempre più convinta che lei e Gabriele siano troppo differenti. La storia tra i due sembra stia per arrivare al capolinea anche perché Silvia e Valerio sono sempre più intimi e questi manda su tutte le furie Gabriele. A quando il confronto al falò.

