L’ultimo post sui social di Ilary Blasi ha scatenato i fan per un particolare sospetto.

Ilary Blasi, ieri, si è mostrata in una foto sui social mentre era intenta ad addentare una fetta di pizza. Nel giro di poco è scoppiato il caos tra i follower, molti dei quali hanno visto una pizza intera, proprio come era accaduto alla pizza “magica” di Chiara Ferragni. Nel giro di poco, però, il particolare sospetto è rientrato grazie ad alcuni utenti che hanno fatto notare che alla pizza in realtà mancava una fetta, cosa che dalla foto si notava poco. Per saperne di più ecco il video con la foto incriminata.

