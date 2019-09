Fai fatica a dire “ti amo”? Scopri il perché in base al tuo segno zodiacale

Scopri perché fai fatica a lasciarti andare e ad ammettere di essere innamorata. La risposta è nel tuo segno zodiacale.

Fonte: Istock

L’amore è senza alcun dubbio il più prezioso tra i sentimenti, quello che porta a cambiare in meglio, a diventare più empatici e a superare limiti altrimenti visti come insormontabili. Quando si trova la persona giusta, la vita sembra improvvisamente sorriderci, la visione del futuro si fa più chiara e rosea e la voglia di fare cresce insieme al sentimento. Ciò nonostante, per alcune persone, quella dell’innamoramento può essere anche una fase difficile, nella quale affrontare demoni personali, alcuni dei quali impediscono uno dei passi più importanti per un rapporto, ovvero quello in cui ci si dichiara, ammettendo di provare qualcosa per l’altro. Da questo punto di vista, i modi di reagire sono tanti è vari. Per fare solo alcuni esempi, c’è chi non ha problemi e tende ad usare le paroline magiche anche più volte al giorno, chi lo fa solo una volta per poi limitarsi ai fatti e chi fa proprio fatica ad esprimere quanto sente dentro. In questi ultimi casi i motivi alla base possono essere diversi e dipendere da esperienze dolorose, situazioni familiari che hanno portato ad essere chiusi per ciò che riguarda i sentimenti e, in molti casi, anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno della Bilancia e qual è l’uomo giusto per ogni donna dello zodiaco, oggi scopriremo quindi quali sono i motivi per cui ogni segno zodiacale fa fatica a dire “ti amo”. Trattandosi di un aspetto legato al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea generale più chiara.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Capelli: il look autunnale perfetto in base al tuo segno zodiacale

Oroscopo: ecco perché i vari segni dello zodiaco fanno fatica a dire “ti amo”

Fonte: Istock

Ariete – Per paura di apparire fragile

Nella vita ti piace avere sempre il controllo e dare l’idea di essere una persona indipendente, autonoma e forte. Sebbene non ci sia bisogno di dimostrarlo, dentro di te hai sempre la sensazione che dimostrare ciò che provi per gli altri equivalga a mostrare il fianco, apparendo quindi più deboli. Per questo motivo, anche quando sei più che coinvolta tendi prima di tutto a mentire a te stessa, cercando di minimizzare quanto provi e subito dopo agli altri e, ovviamente, alla persona che ami. Un atteggiamento che rischia di farti soffrire o, ancor peggio, di farti perdere la persona che ami davvero che, alla lunga, potrebbe stancarsi di questo tuo modo di fare. Molto meglio cercare di far capire il tuo disagio nel parlare di amore e dimostrare con i fatti ciò che provi. Dopotutto non sarà certo così che ti eviterai di soffrire, al contrario, però, potrai mostrarti forte proprio in virtù della tua capacità di amare e di dimostrarlo senza problemi di sorta.

Fonte: Istock

Toro – Per un bisogno di sicurezza estremo

Per te l’amore è un sentimento estremamente importante, motivo per cui non sei esattamente una di quelle che non dicono mai “ti amo”. Il problema, nel tuo caso, è che per dirlo hai bisogno di sentirti sicura dell’altra persona e di ciò che prova per te. Questo significa che tendi a pensare a volte più del dovuto e a limitarti ad attendere che l’altro faccia la prima mossa senza mai prendere in considerazione che anche dall’altra parte potrebbe avvenire lo stesso. Se è vero che di tuo hai bisogno di diverso tempo per poterti fidare di chi hai al tuo fianco, dall’altro nessuno ti vieta di ammettere ed esternare ciò che provi perché non si tratta di un contratto ma del semplice verbalizzare un sentimento. Un’alternativa della quale potresti tener conto al fine di vivere con più semplicità le tue storie.

Fonte: Istock

Gemelli – Per paura di cambiare idea

Se da un lato sei sempre più che consapevole dei sentimenti che provi, dall’altro non riesci a sentirti mai veramente pronta per dire “ti amo” a qualcuno. Il motivo è legato però più ad una paura di impegnarti che ad un timore di ammettere ciò che provi. La verità è che, a causa della tua indecisione, non sei abituata a fare promesse che non sei sicura di poter mantenere e quando si parla d’amore, la tua paura più grande è quella di poter cambiare idea. Per iniziare a dire ciò che provi dovresti quindi, prima di tutto, rilassarti circa il rapporto che vivi, accettando il fatto che le cose potrebbero finire sia per una tua scelta che per quella del partner. Perché, quindi, non dire ciò che provi senza problemi? Se non sei del tutto convinta puoi sempre evitare di includere il “per sempre” nelle tue affermazioni ma non ci sono motivi per evitare di dire quello che senti.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Perché hai bisogno di sentirti più che amata

Per te, dire “ti amo” dipende quasi esclusivamente dal partner e dal suo modo di fare. Per poter dire che ami e, in alcuni casi, per sentirti davvero innamorata di qualcuno, hai infatti bisogno di sapere che dall’altra parte ci sia lo stesso sentimento e che, anzi, ce ne sia possibilmente di più. Nei rapporti interpersonali, infatti, l’insicurezza è ciò che tende a guidarti maggiormente e quando si parla d’amore la paura di subire una delusione, essere lasciata o tradita è sempre dietro l’angolo. Certo, nessuno potrà assicurarti che tutto andrà a gonfie vele e che l’amore sarà eterno. Ma di certo, non sarà dicendo ciò che provi che cambieranno le cose. Tanto vale, quindi, sentirti libera di vivere le tue storie come meglio credi, vivendo il tuo amore senza nasconderlo e senza preoccuparti che palesarlo possa cambiare le cose in peggio.

Fonte: Istock

Leone – Perché ti piace sentirti sempre in posizione di vantaggio

Per te che più di ogni altra cosa hai bisogno di sentirti sempre al centro dell’attenzione, dire “ti amo” per prima non è la più bella delle situazioni. Ciò dipende in parte dal tuo voler essere sempre al centro dell’attenzione e in parte dal bisogno di sentirti sempre in una posizione di vantaggio rispetto al tuo lui. Questo, ti porta il più delle volte a non voler esprimere ciò che provi e tutto perché in cuor tuo speri che a farlo sia la tua metà. In questo modo potresti infatti contare, almeno secondo il tuo punto di vista, di quella posizione privilegiata della quale hai un estremo bisogno e che ti aiuta a sentirti sempre al top, ovviamente anche in amore.

Fonte: Istock

Vergine – Perché non ti senti mai pronta

Amante della perfezione e con il bisogno di controllare tutto ciò che ti circonda, tendi a considerare anche il momento in cui dire che ami qualcuno come un evento speciale. Questo significa che il tuo desiderio è quello di trovare l’attimo perfetto. Purtroppo per te, il tuo concetto di perfezione è così sofisticato da rendere quasi impossibile la concretizzazione dei tuoi intenti. Ti è infatti difficile pensare di star vivendo una situazione che non sia migliorabile. Così, tra il rimandare e l’attendere qualcosa che probabilmente non arriverà mai, finisci con il ritardare il momento in cui confessare i tuoi sentimenti. Visto che a rendere perfette certe situazioni è però proprio l’amore, forse dovresti provare ad essere meno rigida su certi aspetti, in modo da abbracciare una filosofia di vita più serena e che ti consenta di aprirti come meglio credi, mostrandoti un modo di vivere le cose diverso e per certi versi più rilassante. Dopotutto basta solo provare, no?

Clicca su successivo