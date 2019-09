Test psicologico: osserva l’immagine, cosa faresti per primo?

Le nostre scelte sono decisive e definiscono la nostra personalità di fatto e chi siamo veramente

Nella maggior parte dei casi un’azione tempestiva può salvare situazioni caotiche; si dice che la velocità di azione sia la chiave del successo eppure a volte fare le scelte giuste può sembrare difficile. Possiamo sbagliarci, fallire o pentirci…

Diamo priorità ad alcune cose rispetto ad altre. Ma le nostre azioni richiedono un approccio razionale o intuitivo? La risposta non ha importanza, purché siamo convinti delle nostre scelte.

Sollecitare la ragione o l’intuizione indica una riflessione che può essere influenzata dal nostro lato sensibile o emotivo.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Test & Psiche CLICCA QUI

Cosa fai per primo?

Per fare questo test dovrai scegliere di fare un’azione prima delle altre. Queste scelte sono tutte importanti ma quella su cui ti concentrerai per prima rivelerà molto sulla tua personalità.

1. La scelta di rispondere al telefono

Hai dato priorità al telefono e questo significa che hai il senso del contatto e della comunicazione. Attribuisci importanza alla tua relazione e il tuo talento di relatore è ben consolidato, soprattutto perché la tua volubilità è leggendaria. Questa qualità si colloca, tuttavia, nella categoria di persone a cui piace attirare l’attenzione per sentirsi. D’altra parte, la tua scelta mostra anche che non dai il diritto all’errore alle persone intorno a te. La tua intransigenza affligge i tuoi collaboratori e anche i tuoi cari al punto da sclerosare le tue relazioni.

2. La scelta di spegnere il bollitore

Hai scelto questa azione perché è la tua sicurezza che conta di più per te. Sei di natura ansiosa e detesti l’inaspettato che ti riserva nella maggior parte dei casi brutte sorprese; in ogni caso, è ciò che è venuto fuori dalle tue esperienze passate. Sappi che eventi imprevisti fanno parte della vita quotidiana e che la vita non è un fiume lungo e calmo; vita e movimento vanno di pari passo.

3. La scelta di impedire al tuo cane di distruggere il tuo divano

Questa scelta rivela il tuo lato maniacale, il controllo esigente e abile. Fai apparire una personalità metodica, critica o perfino autocritica. In alcuni casi, potresti essere sparsa nei dettagli, quindi vuoi fare bene e il tuo perfezionismo ispira alcuni ma infastidisce molti altri, specialmente quando lo fai eccessivamente. Diventa un perfezionismo malsano che impone uno stress permanente a te e agli altri e insoddisfazione a tutti i livelli. Vuoi che tutto sia perfetto, per raggiungere i tuoi obiettivi anche se sono sproporzionati e dispieghi questi tratti nelle diverse aree della tua vita, al lavoro o con la persona che condivide la tua vita quotidiana. Raramente sei tollerante e non lasci andare la zavorra. Quindi non essere sorpreso se la tua ostinazione è degna di qualche rimprovero da parte dei tuoi pari.

4. La scelta di calmare il bambino che piange

Questa scelta è indicativa della tua empatia e della tua compassione che non esiti a mettere in pratica nella tua vita quotidiana. Pertanto, sei sempre propenso ad aiutare coloro che ti circondano che hanno bisogno di sostegno, ma a volte a spese del tuo benessere. Questo non significa che la tua bontà ti priva di lucidità. Rimani una persona con incrollabile tenacia per raggiungere i tuoi obiettivi. Inoltre, ami la compagnia degli altri e la paura della solitudine è il tuo tallone d’Achille. Non c’è niente di più confortante per te di una piccola vita familiare felice, raggruppata attorno a una buona cena per vivere momenti unici di amore e condivisione.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI