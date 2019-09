Meteo lunedì 30 settembre: sull’Italia torna a splendere il sole

Nella giornata di lunedì atteso bel tempo un po’ ovunque anche se le nuvole la faranno ancora da padrone come qualche rovescio tra l’alta Toscana e il Triveneto. Nubi sparse pure sulla Campania e i versanti del Tirreno, mentre il sole tornerà a splendere sulle altre zone.

Superata qualche recente perturbazione, sull’Italia l’inizio della settimana sarà all’insegna del sole. Dei piovaschi e della nuvolosità permane sull’alta Toscana e il Triveneto. Nuvole diffuse pure sulla Campania e il versante tirrenico meridionale. Nelle altre zone del Paese, invece, sarà perlopiù sereno sebbene si verificherà qualche velatura innocua. Le temperature saranno in aumento al nord e stabili al centro e al sud con valori massimi tra i 23 e i 28°C.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 30 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale potranno godere di una colonnina di mercurio in salita e del ritorno del sole. Sereno diffuso dunque su tutte le regioni, non fosse per qualche velatura qua e là. Sul Triveneto invece si verificheranno degli addensamenti e qualche piovasco isolato. I valori massimi si attesteranno tra i 23 e i 27 °C. Tanto sole su Milano con temperature tra i 17 e i 27 °C. Anche a Torino splenderà il sole anche se qui il termometro partirà da 14 °C.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso un meteo variabile sulla zona tirrenica e qualche rovescio sull’Alta Toscana. Altrove previsto bel tempo con valori massimi stabili tra i 23 e i 27 ° C. A Roma il cielo sarà coperto in mattinata, mentre nelle ore pomeridiane tornerà il sereno con massime fino ai 27 °C. Nuvole pure a Firenze con sole alla sera.

Il cielo al sud