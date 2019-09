Astrologia: scopri quali sono i segni zodiacali più previdenti dello zodiaco

Fonte: Istock

Essere previdenti è una qualità che non tutti hanno e che se ben spesa può aiutare nella vita di tutti i giorni, portando a prevedere e risolvere determinati problemi prima che questi diventino troppo grandi, rischiando di pregiudicare la qualità della vita di tutti i giorni. Saper prevedere eventuali situazioni, però, non è da tutti ma dipende da svariati fattori come il carattere, l’etá, le esperienze di vita e, almeno in parte, l’influenza che le stelle esercitano sui vari segni zodiacali. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è l’uomo giusto per ogni donna dello zodiaco e quali sono le caratteristiche delle persone nate sotto il segno della Bilancia, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco più previdenti e quanto lo sono. Trattandosi di un modo di essere legato in particolar modo all’istinto, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Capelli: il look autunnale perfetto in base al tuo segno zodiacale

Oroscopo: i segni più previdenti dello zodiaco e quelli che non lo sono affatto

Fonte: Istock

Ariete – Quelli per nulla previdenti

I nati sotto il segno dell’Ariete sono soliti vivere in modo istintivo. Ciò li porta a non pianificare mai niente, preferendo ad ogni forma di progetto tutto ciò che giunge loro all’improvviso, ponendosi sulla loro strada. Che si tratti di progetti a breve termine o di lunga durata il loro interesse mira sempre ad arrivare subito al risultato, spesso anche a scapito di tutto ciò che c’è intorno. Un modo di fare che alle volte li porta a commettere errori dei quali tuttavia non si pentono mai più di tanto poichè il loro modo di fare resta per loro il più adatto alla loro natura, tanto da essere disposti a pagarne anche piccoli prezzi.

Fonte: Istock

Toro – Quelli molto previdenti

I nati sotto il segno del Toro sono persone con la testa sulle spalle, sempre improntati a pensare al futuro e a fare progetti anche importanti al fine di raggiungere obiettivi in grado di dargli una certa sicurezza per il domani. Questo modo di pensare li porta a cercare di prevedere ogni possibile situazione in modo da captare subito eventuali problemi ed intervenire di conseguenza. Di loro si può dire che sono piuttosto bravi sia nel cogliere ogni possibile segnale di pericolo che nel trovare rapide soluzioni ai problemi. Certo, alle volte possono risultare un po’ rigidi per l’eccessivo controllo che tendono a mettere in atto ma, a parte questo, sanno sempre come muoversi e ciò li rende sia affidabili per chi li conosce che per il loro stesso modo di vivere.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli non molto previdenti

I nati sotto il segno dei Gemelli non disdegnano di pensare al domani ma spesso e volentieri tendono a dimenticarsene perchè troppo presi dalle loro cose. Questo fa di loro persone non molto previdenti, sopratutto se si pensa ad un futuro lontano. Dopotutto, per loro la cosa più importante è sfuggire alla monotonia al fine di vivere una vita il più entusiasmante possibile. Un’esigenza che li spinge più verso azioni non premeditate che verso lunghe pianificazioni. Certo, tutto ciò li porta spesso a vivere situazioni caloriche ma ciò non gli pesa più di tanto perché in questo modo riescono a vivere in modo sicuramente più imprevedibile e quindi più divertente.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Quelli che sono previdenti solo per alcune cose

I nativi del Cancro sono persone che amano avere sempre tutto sotto controllo, almeno per quanto riguarda le relazioni sociali e gli affetti. Di base sarebbero persone più che portate ad essere previdenti. A remare contro di loro c’è però una sorta di pigrizia che li spinge a lasciar perdere molte cose, ivi comprese quelle che, se approfondite, potrebbero portarli a cogliere determinati problemi prima che sia troppo tardi. Di loro si può quindi dire che pur essendo abbastanza intuitivi da cogliere le situazioni future, non sempre hanno la voglia di mettersi in gioco in tal senso, finendo con il perdersi tanti segnali, tanto da risultare previdenti solo per le cose che gli interessano davvero e che il più delle volte riguardano ciò che riguarda i loro cari.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che sono abbastanza previdenti

I nati sotto il segno del Leone amano fare progetti e pianificare la propria vita in modo da assicurarsi un avvenire ricco di benessere. Per loro, avere sempre uno sguardo rivolto al futuro è un modo per sentirsi sicuri e avere il controllo su tutto ciò che li riguarda, un aspetto per loro molto importante. Un modo di pensare che fa di loro un segno zodiacale sicuramente previdente e sempre in grado sia di studiare dei veri e propri piani di azione che di trovare soluzioni ad eventuali problemi che cercano sempre di risolvere molto prima che si presentino.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli più che previdenti

I nativi della Vergine sono senza alcun dubbio tra i segni più previdenti dello Zodiaco. Precisi come pochi hanno costantemente bisogno di avere tutto sotto controllo e di sapere cosa aspettarsi dalle varie situazioni e, ovviamente, dalle persone. Se allertati per tempo, infatti, riescono a studiate ottime soluzioni alla maggior parte dei problemi. Cosa che non gli riesce invece per quelli improvvisi che finiscono per destabilizzarsi. Consapevoli di ciò cercano sempre di muoversi in modo da porre rimedio ai propri limiti, avvantaggiandosi in modo da evitare imprevisti e problemi di ogni tipo. Un modo di pensare che li porta ad essere più avanti rispetto alla maggior parte dei segni dello zodiaco.

Clicca su successivo