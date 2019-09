Il tuo sabato sera si preannuncia come una serata casalinga di puro relax? Lascia allora che noi di Chedonna.it ti aiutiamo a renderla ancor più speciale.

Come? Consigliandovi il giusto intrattenimento per rendere la serata veramente impeccabile.

Il piccolo schermo è infatti pronto ad offrirvi programmi di ogni genere per accompagnare il vostro sabato sera.

Scopriteli insieme a noi grazie al palinsesto televisivo e scegliete poi ciò che più saprà ispirarvi.

Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto sabato 28 settembre

Rai Uno – Ulisse: il piacere della scoperta – Leonardo Genio Universale (Documentario)

Alberto Angela celebra, a 500 anni dalla morte, il genio immortale di Leonardo Da Vinci. Una puntata interamente dedicata alle sue creazioni e alla sua straordinaria esistenza.

Rai Due – N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 16 – Orsi e cuccioli (Telefilm)

Il sottufficiale Logan Braddish sembra essere stato dilaniato da un orso, una morte insolita su cui toccherà a Pa lmer fare luce, cominciando proprio dall’autopsia.

Rai Tre – Destini incrociati (Film)

William, investigatore della sezione Affari Interni della polizia di Washington, rimane vedovo dopo che la moglie resta uccisa in un disastro aereo. Scoprirà così che la moglie si trovava in volo con il suo amante, marito di una politica candidata al congresso che William conoscerà per poi innamorarsene.