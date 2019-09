Paola Perego a Verissimo ha spiegato che da quando aveva 16 anni è stata soggetta a crisi intense. Oggi però è riuscita anche a uscirne ed è felice

Paola Perego, torna a Verissimo. Dopo Cristina Parodi era stata lei a condurre il talk show di Cabale 6 nel 2006, lasciandolo poi nelle mani di Silvia Toffanin. Oggi dopo una carriera lunga e soddisfacente si può raccontare e parlare anche del dramma personale che ha vissuto.

Non è stato facile per lei ammetterlo, nemmeno con se stessa. Ma da quando aveva 16 anni ha cominciato a soffrire di attacchi di panico. Erano scatenati senza un motivo apparente, ma la bloccavano. Semplicemente si chiudeva in se stessa e non riusciva a reagire, come se aspettasse soltanto di morire.

All’inizio ha cominciato a curarsi con i farmaci, ma non è passata nemmeno dopo il matrimonio con Andrea Carnevale e la nascita dei suoi due figli. Oggi ammette che ha fatto tutto il possibile per seguirli, ma era bloccata in tutto, persino quando doveva guidare e questo le è mancato. Loro adesso hanno capito, da anni sanno bene che la mamma non lo faceva apposta ma proprio non poteva.

“Chi soffre di attacchi di panico – ha confessato a Silvia Toffanin – ha paura anche di ammetterlo, ha paura di stare con gli altri. Parlarne invece è più facile e comunque si riesce a guarire”.

Una situazione che è durata almeno fino a 40 anni. Paola ne è uscita con l’analisi, ma non è stato facile perché il rischio è quello dell’isolamento.

Paola Perego e Lucio Presta, storia di un grande amore

Decisivo è stato anche l’incontro con Lucio Presta,. Stanno insieme da 23 anni, da otto è diventato anche suo marito perché finalmente lei si è convinta che era il momento buono per sposarsi di nuovo. Fin da subito però ha capito che quello era l’uomo della sua vita, che vedevano la vita nello stesso modo, avevano la stessa onestà morale.

Anche grazie a lui ha superato un altro momento difficoltà,. Bel 2017 era al timone di Parliamone.. sabato e per una frase sulle “donne dell’Est” è stata accusata di sessismo. “Avevo quasi paura di uscire per strada, sentivo il giudizio della gente mentre camminavo per strada, quello mi ha fatto veramente male”. La Rai ha chiuso il programma, lei ha sofferto soprattutto per i suoi collaborati che così sarebbero rimasti senza un lavoro. Oggi però si sta prendendo rivincite ed è anche felicissima per essere diventata nonna di Pietro.

