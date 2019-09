Astrologia: 5 segni dello zodiaco totalmente inaffidabili

Gli astri rivelano i 5 segni zodiacali che non sono affidabili, non contate mai su di loro

“Esamina se ciò che prometti è giusto e possibile, perché la promessa è un debito.” Questa citazione del famoso pensatore Confucio invita l’uomo a prendere coscienza sull’importanza di mantenere le proprie promesse perché ci coinvolgono nella società. Secondo l’astrologia, ci sono cinque segni che probabilmente non mantengono i loro impegni. Questi ultimi spesso incontrano difficoltà nelle loro relazioni a causa di questo difetto.

I 5 segni zodiacali che non mantengono le loro promesse

La capacità di adempiere ai propri impegni viene spesso riconosciuta come una qualità fondamentale nell’amicizia. L’affidabilità è anche valutata nella vita professionale perché costituisce l’etica di un individuo nella società. Secondo le configurazioni celesti, ci sono cinque segni che non sono in grado di mantenere le loro promesse.

Gemelli

I nativi di questo segno non sono avari di promesse di ogni tipo. Spesso le usano per convincere coloro che li circondano senza onorarli. A dire il vero, potrebbero anche non ricordarle. Dispersi e distratti, non è insolito vederli infrangere le proprie risoluzioni per mancanza di rigore. La loro incostanza li spinge a reagire in modo sproporzionato sotto pressione e a coprire la loro inefficienza con promesse vuote e sconsiderate.

Bilancia

I nativi di questo segno useranno spesso questo mezzo di persuasione per servire i propri interessi. “Le promesse sono vincolanti solo per coloro che credono in esse”, questo proverbio si applica bene alla Bilancia che non è consapevole dell’importanza dei propri impegni. Questi fanno promesse meravigliose solo per risparmiare la rabbia dei loro interlocutori. Sotto le loro arie dolci e mielate, non avranno scrupoli nelle promettenti montagne e meraviglie. Se hai intenzione di prestare denaro a uno dei nativi di questo segno, hai tutto l’interesse ad avere una documentazione scritta.

Cancro

Se i nativi di questo segno sono riluttanti a mantenere le loro promesse, è principalmente perché hannola memoria di un pesce! Sono così risucchiati dal ritmo frenetico della vita quotidiana che dimenticano persino i loro impegni. Saranno tormentati dalla vergogna di sapere che hanno rotto la loro parola. Chiamali per ricordargli tutto ciò che deve fare e ripeti ciò che stanno facendo. Può essere una seccatura, ma il Cancro è in buona fede e manterrà le sue promesse. Semplicemente non hanno alcun senso di urgenza.

Scorpione

Se i nativi di questo segno sono inaffidabili, è principalmente perché usano le loro promesse per convincere il loro interlocutore ad agire a loro favore. La loro astuzia li renderà inclini a promettere meraviglie per salvare una relazione o ritardare le scadenze. Questa capacità di promettere ingiustificatamente può danneggiare la loro reputazione. I nativi di questo segno avrebbero acquisito consapevolezza del peso delle loro parole e delle loro promesse. Gli scorpioni tendono a prendere in ostaggio il loro interlocutore con dubbie chimere.

Pesci

I pesci spesso tendono a promettere meraviglie. Spesso nasconderanno il fatto che non hanno alcun desiderio di affrontare i propri impegni invocando l’oblio e le loro numerose responsabilità. Se vengono richiamati, possono essere particolarmente odiosi e poco rigidi. Quest’ultimo trarrebbe beneficio dalla consapevolezza dell’importanza di una promessa nelle loro relazioni.

