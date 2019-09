Test psicologico: la luna che preferisci descrive la tua vera personalità

La luna che sceglierai, ti rivelerà tratti segreti della tua personalità

Molte persone sentono le energie dell’universo attraverso cicli lunari che consentono loro di fare un passo indietro rispetto alla loro esistenza e diventare consapevoli di ciò che li motiva e li spinge ad adottare un certo atteggiamento piuttosto che un’altro. La luna, ci consente di fare un’introspezione personale e di muoverci verso un’immensa serenità.

Come afferma Aurore Widmer, terapeuta olistico e autore del libro “Vivere con la luna”, i cicli lunari dovrebbero consentire a tutti di fare un lavoro su se stessi per muoversi verso un percorso più positivo. Per via delle sue dimensioni e immensità, la Luna ci permette di intravedere i nostri sogni, le nostre motivazioni intrinseche e il nostro vero potenziale.

Per aiutarti a identificare alcuni dei tratti del tuo carattere che potrebbero essere stati sepolti da molto tempo, ti presentiamo alcune immagini che rappresentano la luna in tutti i suoi aspetti. La luna che sceglierai, ti rivelerà traatti segreti della tua personalità.

La luna che preferisci descrive la tua vera personalità

Hai fatto la tua scelta? Scopri cosa significa!

Luna N ° 1:

Se hai scelto la prima luna, sei un vincitore. Anzi, sei ambizioso e ti fornisci dei mezzi per avere successo in tutto ciò che fai. Sei profondamente convinto che gli sforzi prima o poi ripagheranno. Di conseguenza, lavori sodo per ottenere i migliori risultati. In effetti, sei un perfezionista e hai un grande desiderio di successo. Inoltre, sei sorridente, dinamico e socievole. Ti piace condividere bei momenti con i tuoi cari e non esiti a dare consigli molto apprezzati. Detto questo, sembri eccessivamente esigente con te stesso. Faresti meglio a lasciarti andare di tanto in tanto e darti credito per non essere perfetto.

Luna N ° 2:

Se è la seconda luna che ti ha sedotto, è perché hai l’anima di un artista. Ti piacciono le belle opere d’arte e hai un debole per la musica antica. Sei idealista e ti piace fare le cose a modo tuo, senza preoccuparti delle critiche esterne. Inoltre, sei molto attento e sai come analizzare ogni paesaggio in ogni dettaglio. I piaceri della vita sono per te meraviglie che meritano più attenzione. Sai sfruttare al massimo ogni momento e ami vivere nuove esperienze. Tuttavia, il tuo stato d’animo a volte ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi. Tendi a mettere le tue emozioni davanti alla tua ragione.

Luna N ° 3:

Se sei stato attratto dalla terza luna, sei molto generoso e premuroso. Sai come piegarti all’indietro per aiutare chi ne ha bisogno. In effetti, hai una mano sul cuore e non puoi sopportare di vedere qualcuno soffrire. D’altra parte, sei devoto alla tua piccola famiglia e cerchi di prodigarti al ​​meglio per loro. Leale e retto, conduci una vita calma e senza rischi. In realtà, hai molta paura di perdere le tue abitudini quotidiane e preferisci chiuderti nella tua zona di comfort piuttosto che cambiare. Sfortunatamente, questo ti impedisce di evolvere e scoprire alcune delle meraviglie che il mondo offre. Devi prendere il tuo coraggio con entrambe le mani e andare alla ricerca di nuovi orizzonti.

Luna N ° 4:

Se hai preferito la quarta luna, sei molto sincero e giusto. Anzi, odi la crudeltà di alcune persone e promuovi buoni valori. Sei molto sensibile e tendi a prendere le cose a cuore. In effetti, puoi facilmente lasciarti trasportare se assisti a una scena odiosa che ritieni sia sbagliata. Difendi i tuoi principi e non esiti a mostrare la tua forza di carattere quando è necessario. Il problema è che non puoi imporre giustizia, nonostante tutta la tua buona volontà.

Luna N ° 5:

Se la tua scelta è caduta sulla quinta luna, è che sei molto intuitivo. In effetti, riesci a leggere i pensieri degli altri e cogli l’occasione per rispondere in modo appropriato in tutte le circostanze. Hai un senso di analisi e interpretazione che ti rende una persona molto perspicace. Inoltre, cerchi di evitare interazioni sociali per non rivelare il tuo dono. Ma devi sfruttare le tue risorse e aprirti al mondo per realizzarti al meglio.

