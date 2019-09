Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata di oggi, elenco dettagliato dei programmi proposti dai canali in chiaro.

Stasera in tv: palinsesto venerdì 20 settembre

Rai Uno – Tale e quale Show (Show)

12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Chi troveremo quest’anno sul palcoscenico? le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, il doppiatore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna, l’imitatore David Pratelli. In giuria tre mostri sacri della televisione: Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, affiancata come lo scorso anno da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Rai Due – S.W.A.T. – Stagione 2 Episodio 21 – Sotto accusa (Telefilm)

Il team S.W.A.T. finisce sotto indagine in seguito alla morte di una civile durante una delle missioni per catturare il criminale latitante più ricercato degli ultimi anni: Bakir Hadad.

Rai Tre – Il principe abusivo (Film)

Alessandro Siani interpreta uno squattrinato cronico che vive a scrocco che si ritrova al cospetto di Letizia (Sarah Felberbaum), una principessa viziata in cerca di popolarità, di cui inevitabilmente finirà per innamorarsi. Per il giovane povero l’unica possibilità per stare a corte sarà quella di seguire i consigli del ciambellano di corte Anastasio (Christian De Sica). Sarà poi Anastasio ad aver bisogno di aiuto quando si innamorerà della cugina di Antonio