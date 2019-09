Astrologia: scopri cosa non fare mai ad un primo appuntamento. Il parere delle stelle per ogni segno zodiacale.

Fonte: Istock

Il primo appuntamento è sicuramente un momento importante per il futuro di una coppia. Sin dalle prime battute si possono intuire alcuni modi di essere dell’altra persona e far emergere vari lati del proprio carattere. Ci si conosce attraverso le parole ma anche con gli sguardi ed i gesti e si capisce se c’è una certa alchimia o se è meglio limitarsi ad una semplice conoscenza. Uscire insieme per la prima volta è sicuramente emozionante ma nasconde anche diverse insidie che a volte possono portare a compiere il gesto sbagliato, rischiando di rovinare ogni cosa. Ovviamente non esiste una formula magica per far si che le cose vadano bene e vige sempre la regola dell’essere semplicemente se stessi, perché conquistare qualcuno con la menzogna significa portare avanti una storia fatta di bugie e di infelicità per entrambi. Se si vuole sperare di far colpo, però, si può scegliere di non commettere errori inutili ma spesso determinanti. Si tratta di mosse che possono andare bene per alcuni e malissimo per altri e che dipendono in gran parte dal modo di essere e di pensare di chi si ha di fronte. Visto che in parte, anche le stelle influenzano questi aspetti, oggi dopo aver visto come passare al meglio le ultime domeniche di Settembre e quali sono i segni zodiacali più veri, cercheremo di capire cosa non fare mai ad un primo appuntamento con un determinato segno zodiacale. Inutile dire che se si conosce anche l’ascendente della persona con la quale si sta per uscire, le chance di farcela raddoppiano. Niente paura, però, si tratta pur sempre di indicazioni di massima, il resto lo faranno l’attrazione reciproca e la voglia di conoscersi e di iniziare insieme un eventuale storia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> I segni zodiacali che stanno per incontrare qualcuno di importante

Oroscopo: cosa non fare mai ad un primo appuntamento con ogni segno dello zodiaco

Fonte: Istock

Ariete – Mai essere prevedibile

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete amano essere costantemente sorpresi dalla vita e, ovviamente, dalle persone. Per far centro ad un appuntamento è quindi importante interessarli dall’inizio alla fine, parlando di se e dei propri interessi, senza aver paura di mostrarsi diverse dalle altre. Nei limiti del normale, una certa forma di originalità è infatti molto apprezzata e vista come qualcosa di interessante che spinge i nativi del segno a volerne sapere di più. Inoltre, puntare tutto sulla curiosità e non apparire mai scontata è una cosa che li diverte e che fa si che decidano di proseguire l’incontro, chiedendo da subito un altro appuntamento. La parola d’ordine è quindi affascinare, dando il meglio di se per evitare di fare o dire cose che possono suonare come banali.

Fonte: Istock

Toro – Non darsi subito

I nativi del Toro sono un po’ alla vecchia maniera e anche se cercheranno di dire e dimostrare il contrario, apprezzano sempre la donna che sa farsi conoscere poco a poco e che è a suo modo difficile da conquistare. Dover lottare per ottenere la sua attenzione li fa sentire in gioco e questa è una cosa che solitamente gli piace. A ciò si uniscono anche buone maniere, una certa eleganza nei modi di fare, la capacità di ascolto e la voglia di condividere un momento speciale insieme. Mai, quindi, darsi subito, raccontare troppo di se o far capire che si intendono bruciare le tappe. I nativi del segno amano procedere lentamente per gustarsi il momento e rendere la conoscenza qualcosa di speciale da far durare il più a lungo possibile. In questo modo il loro interessa salirà alle stelle e così la voglia di rivedersi ancora.

Fonte: Istock

Gemelli – Vietato annoiare

Uscire con qualcuno del segno dei Gemelli può essere una fase molto delicata in quanto il primo parametro sul quale si baseranno è la possibilità di annoiarsi. I nativi del segno, infatti, detestano letteralmente la noia e per questo motivo temono fortemente di avvicinarsi a qualcuno in grado di fargliela provare. Ad un primo appuntamento è quindi indispensabile evitare in ogni modo di creare momenti di vuoto o che possano apparire in qualche modo lenti. Molto meglio tenere sempre d’occhio la situazione in modo da correggere il tiro al primo sbadiglio o, ancor meglio, evitare che questo ci sia. Per certi versi può essere un’impresa un po’ stressante ma il loro modo di fare e l’affetto che sanno dare ripagheranno di gran lunga ogni sforzo.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, sull’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Mai andare in locali rumorosi

I nativi del Cancro amano la calma e ad un primo appuntamento si aspettano qualcosa di intimo e di riservato. Al di là di compierà la scelta di dove andare, quindi, è sempre bene far capire che si ha voglia di conoscersi, evitando situazioni in cui bisogna urlare per farsi sentire. Riuscire a farli sentire a proprio agio è indubbiamente la scelta migliore che si può mettere in atto e questo significa evitare di proporre locali bellissimi ma troppo pieni di gente. Molto meglio optare per scenari tranquilli, magari anche romantici e agire con calma in modo da dare il tempo di abituarsi alla situazione e di sciogliere eventuali tensioni iniziali. In questo modo si riuscirà a creare un’empatia, per loro molto importante per scegliere di procedere con la conoscenza.

Fonte: Istock

Leone – Non mettersi al centro dell’attenzione

Uscire con qualcuno del segno del Leone significa non mettersi al centro dell’attenzione per tutto il tempo ma riuscire anche a mantenere un certo equilibrio, in grado di far comprendere che si è pronti di spirito e anche interessanti ma non interessati a mettere in ombra gli altri. I nativi del segno, tendono infatti a cercare qualcuno da poter considerare un loro pari ma che sia al contempo pronto a fargli da spalla, senza mai togliergli la luce dei riflettori, a loro indispensabile per sentirsi felici. Se si desidera proseguire la conoscenza questo requisito è da tenere sempre a mente, senza però far credere di essere privi di carattere perché, per assurdo, è un’altra cosa che proprio non accettano. Un buon equilibrio tra intraprendenza e capacità di lasciare il giusto spazio per esprimersi è quindi la chiave che riuscirà ad aprire la porta del loro cuore.

Fonte: Istock

Vergine – Non stravolgerne la routine

I nativi della Vergine sono persone estremamente sedentarie e in cerca di calma. Se si esce con uno di loro è quindi importante riuscire a creare un contesto nel quale farlo sentire a proprio agio senza però annoiarlo offrendogli l’immagine di qualcosa che sa di già vissuto. Il trucco, con loro, è quello di saperli sorprendere con piccole cose che ruotino attorno alla loro routine, creando un diversivo piccolo abbastanza da essere apprezzato. Odiando le novità, infatti, colpi di scena fuori dall’ordinario finirebbero con il confonderli, facendoli sentire a disagio. Molto meglio puntare tutto sulla semplicità ma con un occhio di riguardo ai particolari.

Clicca su successivo