Meteo sabato 28 settembre: il weekend si apre all’insegna del sole

Nella giornata di sabato atteso un meteo stabile da nord a sud, mentre possibili piogge potrebbero verificarsi la domenica sulle regioni settentrionali. Dalla settimana prossima atteso l’arrivo del freddo.

L’anticiclone sta ancora regalando all’Italia qualche bella giornata caratterizzata da temperature miti. Come questo venerdì, pure domani quindi, la situazione sarà più o meno uguale con cieli nel complesso sereni e perturbazioni lontane dal nostro territorio. Soltanto in alcune zone del nord potrebbero presentarsi delle piogge nelle ore mattutine. Nebbia invece sulla pianura.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Secondo le più recenti previsioni il clima sarà continuerà ad essere sereno non fosse che per una breve instabilità al nord durante la domenica. Dalla prossima settimana però bisognerà preparare le sciarpe sebbene solo per poco.

Le previsioni del 28 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Chi abita al nord del Paese incontrerà probabili piogge ed acquazzoni, in particolare durante il giorno con fenomeni rilevanti specialmente sulla Liguria, nonché tra il Veneto e il Friuli. Qualche addensamento anche compatto potrebbe verificarsi tra la sera e la notte ma senza acqua.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso clima in prevalenza stabile sia durante il giorno, sia alla sera pur con nuvolosità di passaggio sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico con addensamenti anche consistenti. Sulla Toscana attesa stabilità e clima asciutto durante il fine settimana con cieli nel complesso poco nuvolosi. Nubi maggiori sono attese alla domenica mattina, pur senza essere accompagnate da particolari fenomeni. Qualche schiarita al pomeriggio.

Il cielo al sud

Chi abita al sud e sulle isole potrà godere di un bel sole per tutta la giornata non fosse per qualche nuvola a carattere locale sulle coste tirreniche comunque in progressiva diminuzione. I cieli saranno nel complessivo sereni o con poche nubi. Alla sera atteso clima secco. Sulla Calabria previsto asciutto durante il fine settimana con schiarite a carattere locale alternate a delle nuvole in particolare nella giornata di sabato. Il sole si farà vedere poi alla domenica non fosse per degli addensamenti senza fenomeni conseguenti lungo la costa del Tirreno. Si potrà passeggiare senza ombrelli anche alla sera.

Le temperature saranno stabili al centro sud, mentre in calo al nord.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI