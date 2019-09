Un grazioso portafoto autunnale con le foglie. Un oggetto da appendere o esporre in casa perfetto per questa stagione dai colori caldi e avvolgenti.

Una cornice portafoto autunnale molto semplice e di grande effetto che potrà entrare nelle vostre case e creare un’atmosfera calda e perfetta per creare un angolino dedicato a questa stagione che ci regala una natura piena di colori.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Diy: fuori porta autunnale ‘paglietta’ -VIDEO-

Scopriamo insieme come confezionare questi portafoto così originali perfetti anche da regalare ad una persona speciale.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria fai da te, clicca qui!

Come realizzare un portafoto autunnale con le foglie, il video tutorial

Per realizzare il portafoto autunnale con le foglie, avrete bisogno di:

cornice in legno

forbici

libro

forbici

matita

foglie autunnali appena raccolte

Dopo aver strappato la pagina da un vecchio libro, si dovrà ritagliare la sagoma del pannello retrostante la cornice, la pagina dovrà essere applicata come sfondo della cornice. Sulla pagina di libro, andrà adagiata la foglia autunnale.

Con questa tecnica si potranno creare tanti portafoto con foglie di diverso tipo e colori per creare un delizioso angolino autunnale in casa, scaldato anche da una candela aromatica all’essenza di cannella o vaniglia. Un modo per rendere omaggio alla stagione che ha segnato la fine dell’estate ma che ci prepara all’arrivo di una stagione magica, quella del Natale. Non vi resta che guardare il video tutorial!

->>>GUARDA ANCHE:

Diy: ghirlanda autunnale fai da te-VIDEO-

Diy: scatola porta infusi autunnale-VIDEO-

Lavoretti per bambini fai da te: bambola di legno – VIDEO

Fai da te: come riciclare i bastoncini del gelato – VIDEO

Fai da te: peonie di carta con lo scrapbooking-VIDEO-

Diy: quadretto fiorito primaverile-VIDEO-

Diy: come creare degli orecchini di carta-VIDEO-

Riciclo creativo: rosa per anelli e orecchini in fil di ferro-VIDEO-

Riciclo creativo: porta rossetto in tessuto-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI