Astrologia: ecco la decisione più importante che avete preso nel 2019

Astrologia: ecco la decisione più importante che hai preso nel 2019 in base al tuo segno zodiacale

Il momento presente è l’unica decisione che hai per il tuo futuro, perché solo ora puoi agire. Queste decisioni formano una catena di reazioni di grande impatto che influisce sulla tua vita. A seconda delle tue scelte, questo effetto può essere positivo così come può essere negativo. Scopri la decisione più importante che hai preso nel 2019, in base al tuo segno zodiacale.

La decisione più importante che hai preso in questo anno

Queste decisioni hanno reso l’anno 2019 un periodo più o meno cruciale per alcuni segni dello zodiaco. Mancano pochi mesi affinchè questo anno volga al termine, alcune di queste decisioni sono un invito allo sviluppo personale per il prossimo anno.

Ariete

Il tuo senso di indipendenza ha messo alla prova il tuo lato relazionale. Dovevi imparare a conciliare la tua ascensione professionale e la tua vita privata, lavorando seriamente sulla tua autostima e la tua accettazione degli altri.

Toro

La tua vita amorosa non è stata facile. Diviso continuamente tra il tuo desiderio di dedicare tutto il tuo essere e il tuo tempo al tuo partner e la ricerca delle tue passioni. Ti ci è voluto così tanto sforzo per trovare un equilibrio e avere un senso di benessere nella tua vita.

Gemelli

L’anno 2019 è stato un periodo difficile per imparare a rendere redditizi i tuoi investimenti e rendere più giudizioso il futuro. Dovevi anche affrontare un ambiente professionale che comprometteva il tuo benessere, mentre cercavi di ancorare la tua connessione con i tuoi cari e coloro che sono veramente interessati a te.

Cancro

Dovevi trovare un equilibrio tra i tuoi desideri individuali e quelli della tua coppia, mentre cercavi di prendere decisioni con un impatto duraturo. Hai anche dovuto affrontare un grande cambiamento nella tua vita personale. Ti rendi conto che non puoi prenderti cura di tutti, ed è tempo di sbarazzarti delle dipendenze relazionali che ti feriscono.

Leone

La svolta tumultuosa della tua vita professionale ha quasi compromesso la tua posizione di leader più di una volta. Questo ti ha spinto a concentrare la tua energia, a puntare a un obiettivo globale invece di disperderti. Dovevi fare molta strada prima di trovare un pò di serenità.

Vergine

Era giunto il momento di imparare a relativizzare le situazioni e di liberarsi anche del minimo desiderio di controllare tutto. Sei grato per questa risoluzione che hai preso perché ti senti più rilassato e più capace di prendere le giuste decisioni per la tua vita futura.

Bilancia

Il tuo lato emotivo e la tua gelosia ti hanno colto di sorpresa più di una volta, minacciando seriamente le tue relazioni. Hai sopportato qualche superlavoro rispetto al ritmo frenetico della tua vita professionale. Fortunatamente, le tue abilità naturali ti aiutano a ristabilire l’equilibrio.

Scorpione

Non ti fidi delle persone così facilmente, e da un lato avevi ragione. Quest’anno è stato deludente, ma anche uno in cui sei rinato dalle tue stesse ceneri. Hai rafforzato la tua capacità di guarire te stesso e dimostrare ciò che vali davvero.

Sagittario

Sei uno spirito libero e non puoi accettare l’idea che qualsiasi terra possa farti mettere radici. Ma dopo aver valutato il valore della tua famiglia e dei tuoi cari nella tua vita, ti sei reso conto che la felicità può essere reale solo quando è condivisa con coloro che amiamo. Questa è stata una delle maggiori sfide dell’anno per te.

Capricorno

Le cicatrici del tuo passato sono riemerse, ricordando l’ancoraggio di molti ricordi dolorosi. Dovevi affrontarlo, un passo fondamentale per la tua guarigione. Era tempo per te di andare avanti.

Acquario

Hai camminato a lungo con le catene sui piedi. Canali fatti di paure, convinzioni limitanti del tuo essere e altri blocchi del tuo subconscio. Dovevi rifocalizzare su te stesso e prenderti più cura di te.

Pesci

L’anno 2019 è stato un anno di cambiamenti nella tua cerchia sociale. Le stelle hanno permesso di rimuovere le persone che non riflettono i tuoi valori e la tua gentilezza, per le nuove persone che non mancheranno di insegnarti buone lezioni per il prossimo anno.

