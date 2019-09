Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi, dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro più seguito ci proporranno.

Weekend sempre più vicino ma c’è un’ultima giornata di lavoro prima del sospirato sabato. Prepariamoci allora a questo sprint finale ricaricando le batterie con una serata di relax. Accompagnamento ideale, ovviamente, la nostra amata tv.

Per organizzare al meglio la serata scopriamo insieme quali programmi potremmo sfruttare come intrattenimento.

Ecco il palinsesto televisivo con tutte le proposte dei canali in chiaro più seguiti. Ce n’è veramente per tutti i gusti ma tu che cosa vorrai seguire? Scopriamolo insieme.

Stasera in tv: palinsesto giovedì 26 settembre

Rai Uno – Un passo dal cielo – Ferite profonde (Fiction)

Il tentato omicidio di Adriana innesca una reazione a catena tra i nostri protagonisti e solleva alcuni sospetti sui Moser che, forse, nascondono qualcosa dietro quella facciata da famiglia perfetta. Intanto Neri e Emma uniscono le forze nella ricerca del figlio perduto di Francesco. L’improvvisa uscita dal carcere del Maestro Albert Kroess getterà però inevitabilmente un’ombra sul loro rapporto.

Rai Due – No, non è la BBC (Show)

Gianni Boncompagni, storico autore e regista, venuto a mancare nel 2017, sarà il protagonista di uno speciale il cui titolo, certo non causale, riporta indietro di quasi 50 anni, quando nel 1970 Boncompagni, in coppia con Renzo Arbore, animava dai microfoni del Secondo programma di Radio Rai il pranzo degli italiani con il fortunatissimo Alto Gradimento. Tra i tanti tormentoni e jingle della trasmissione vi era per l’appunto”No, non è la BBC, questa è la Rai, la Rai Tv, noi non possiamo dir bubù, perché è la Rai, la Rai tv!”. Sarà proprio Arbore, amico di una vita, a ripercorrere la lunga carriera e raccontare tanti episodi di vita e curiosità legate a Boncompagni.

Rai Tre – Era mio padre (Film)

Un assassino con famiglia la cui vita scorre tranquillamente fino quando uno dei suoi figli testimonia ad un omicidio. Sarà il ragazzo allora a divenire bersaglio di alcuni sicari e al padre toccherà il compito di salvarlo.