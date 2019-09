Le ricette autunnali: dalla zucca alle castagne, i cibi sani in cucina

Le ricette autunnali: dalla zucca alle castagne, tutti i benefici dei cibi autunnali in cucina. Ecco perché fa bene mangiarli. 4 alimenti per 4 ricette facili e veloci

Le ricette autunnali (Istock)

L’autunno è appena entrato nelle nostre case e nelle nostre cucine si fanno largo nuovi alimenti stagionali. Dalla zucca alle castagne, i cibi offerti dalla natura in questo periodo sono davvero tanti e tutti ricchi di vitamine e indispensabili per il nostro benessere quotidiano. Sai perché è importante mangiare le castagne oppure l’uva o la zucca?L’autunno ci offre dei cibi molto nutrienti, dei veri e propri superfood che ci aiutano ad affrontare questa stagione e a prepararci all’inverno. I doni dell’autunno arrivano dall’orto, dal frutteto, dal vigneto e dai boschi.Infatti, finalmente, in autunno possiamo raccogliere castagne, uva e frutti del melograno e possiamo gustare i doni che il nostro orto ci offre in questi mesi, come le zucche, i cavoli e i cavolfiori. Non dimentichiamo di portare in tavola i prodotti di stagione autunnali per fare il pieno di salute grazie alla nostra alimentazione. Non conosci ancora le qualità intrinseche di questi alimenti? Non preoccuparti, oggi ci occuperemo proprio di questo, dai benefici che questi cibi apportano al nostro organismo, alle ricette salutari da preparare a casa. Ricordiamo anche l’importanza di preferire il cibo locale, biologico e coltivato nel rispetto dell’ambiente e della salute. Ecco, quindi, alcune delle prelibatezze che ci offre l’autunno e che possiamo gustare al meglio proprio in questa stagione.

Gli alimenti autunnali che fanno bene all’organismo

le ricette autunnali (Istock)

Una dieta sana e naturale prevede il consumo di frutta e di verdure di stagione. Rispettare la stagionalità degli alimenti aiuta a seguire un’alimentazione più sana ed equilibrata; di conseguenza aiuta la salute e il benessere. In particolare, la stagione dell’autunno, il cibo e il fegato sono legate a filo doppio. Ma quali sono gli alimenti dell’autunno? Ve ne illustriamo 4: dalla zucca alle castagne passando per la melagrana e finendo con l’uva. 4 alimenti perfetti per il nostro organismo, 4 ricette ideali per una cena o un pranzo autunnale. Un menù dal primo al dolce con le prelibatezze che Madre Natura ci regala ogni autunno sulle nostre tavole! Basta solo approfittarne per stare meglio e in salute

La zucca: il simbolo dell’autunno

Le ricette autunnali, la zucca Fonte: Istock

Forse non lo sapevate, ma la zucca, uno degli ortaggi simbolo dell’autunno, è una fonte sia di vitamina A che di acidi grassi omega 3. La polpa della zucca è ricca di antiossidanti e di carotenoidi, oltre che di sali minerali benefici. Il gusto della zucca si sposa sia con i piatti dolci che con quelli salati. La zucca viene largamente utilizzata in cucina per il suo delizioso sapore, ma i suoi estratti sono da tempo noti nella medicina naturale per i loro effetti benefici sulla nostra salute. La zucca è un ortaggio davvero poco calorico. Infatti 100 grammi di zucca gialla apportano soltanto 18 calorie. Possiamo dunque scegliere la zucca come contorno leggero e come ingrediente per le nostre ricette autunnali.Dai suoi semi può essere ricavato un olio benefico che può essere utilizzato in cucina come condimento a crudo o sulla pelle per via delle sue proprietà emollienti e lenitive. Come altri frutti o ortaggi dalla polpa di colore giallo-arancio, la zucca è ricca di sostanze antiossidanti e di beta-carotene, un componente che può essere utilizzato dall’organismo per la formazione della vitamina A. Non mancano inoltre sali minerali ed enzimi benefici. Della zucca possono essere consumati anche i semi, dopo averli accuratamente sciacquati, asciugati e tostati, per via del loro prezioso contenuto di lecitina, tiroxina, fosforo, vitamina A e vitamine del gruppo B.

L’olio estratto dai semi di zucca è raccomandato per ridurre il quantitativo di colesterolo in eccesso presente nel sangue. In generale, la zucca, con riferimento alla sua polpa, viene considerata come un alimento protettivo contro l’insorgere di patologie cardiache, soprattutto per via del suo elevato contenuto di antiossidanti. La zucca ha proprietà lassative e viene dunque consigliata in caso di stitichezza e di irregolarità intestinale. Il consumo della zucca permette di migliorare la digestione e l’eliminazione delle tossine a livello dell’intestino e del fegato. Attraverso l’impiego di una centrifuga, dalla polpa di zucca può essere ricavato un ottimo succo dalle mille proprietà, per esempio è indicato in caso di ulcera e di particolari condizioni di acidità all’interno dell’apparato digerente. La medicina naturale consiglia, in questi casi, di consumare un bicchiere di succo di zucca tre volte al giorno, un’ora e mezza prima dei pasti. Ad esso sono state inoltre attribuite proprietà di prevenzione nei confronti dei tumori.

La ricetta autunnale: Gnocchetti di zucca, salvia e parmigiano

Le ricette autunnali, gnocchi di zucca, salvia e parmigiano (Istock)

Se siete in cerca di un piatto memorabile, che delizi i vostri ospiti, ma sopratutto che sia facile da fare in casa, gli gnocchetti di zucca, salvia e parmigiano sono quello che cercate. Vediamo come farli e i consigli su come condirli. I tempi di preparazione sono di 40 minuti, le porzioni indicate sono per 4 persone. In totale vi serviranno 60 minuti per portare in tavola una delizia morbida e gustosa.

Ingredienti (per 4 persone)

1 zucca

300 g di farina

1 uovo

Sale q.b.



Salvia in foglie

Parmigiano grattugiato q.b.

2-3 noci di burro

Procedimento



La prima cosa che dovrete fare è occuparvi della zucca, quindi tagliate la zucca in grossi pezzettoni, rimuovete i semi interni e avvolgeteli dentro dei fogli di stagnola. Cuocete in forno a 200 °C per almeno 50 minuti.

Una volta fatto, prendete i pezzi di zucca ed estraetene la polpa, poi schiacciatela riducendola a una sorta di purea.

A questo punto impastate la polpa con la farina, un pizzico di sale e un uovo, e lavorate il composto fino a che non sarà bello morbido e compatto.

Formate con le mani dei salamini e poi tagliateli dando ai vostri gnocchetti la forma che preferite.

La cottura degli gnocchi è molto semplice: acqua bollente salata e pochi minuti, il tempo che salgano a galla.

Intanto, fate scaldare il burro in padella finché non sarà sciolto con una fogliolina di salvia

Una volta che sarà bello liquido, spegnete e lasciate da parte. Scolate gli gnocchi direttamente in padella con una schiumarola e saltate con pepe, formaggio e un mestolino di acqua di cottura.

Per condire gli gnocchi di zucca potete sbizzarrirvi come meglio credete. Infatti questo piatto si presta con una varietà di sughi bianchi o rossi. A voi la scelta!

Le castagne: il pane dei poveri

Le ricette autunnali, le castagne (Istock Photos)

Se pensiamo all’autunno e alle serate passate al caldo in casa, il pensiero è immediatamente legato al profumo delle castagne. Deliziose e ricche di nutrimenti. La castagna infatti, è un alimento ricchissimo di nutrienti, tant’è che, fino a qualche decennio fa, rappresentava la base alimentare della gente di montagna e la pianta si era guadagnata l’appellativo di albero del pane, proprio per sottolinearne l’importanza. Il suo utilizzo in cucina era molto più frequente in passato, quando la farina di castagne veniva ampiamente utilizzata per la preparazione di molti piatti. Oggi, invece, l’utilizzo di castagne per la produzione della farina è solo marginale in quanto quest’ultima viene utilizzata solo raramente per la produzione di alcuni dolci tipici, come il castagnaccio. In generale il frutto del castagno viene consumato cotto nei mesi di settembre, ottobre e novembre, oppure impiegato per la preparazione di marmellate o dei marron glacé. La varietà di castagna presenti in Italia sono moltissime e innanzitutto è necessario conoscere che differenza c’è tra castagne e marroni. Le prime sono il frutti degli alberi selvatici, mentre i marroni sono i frutti degli alberi coltivati ed eventualmente migliorati nel corso degli anni. Solitamente se un riccio contiene almeno 2 o 3 frutti si tratta di castagne, se ne contiene solo uno, si tratta probabilmente di un marrone.

Le castagne sono un frutto atipico, poiché molto meno ricche di acqua rispetto agli altri frutti conosciuti e particolarmente ricche di carboidrati, che le rendono un’alternativa al pane, alla pasta o alle farine adatta anche a chi soffre di celiachia poiché non contenenti glutine. Sono un frutto particolarmente calorico (100 gr di castagne apportano 174 calorie) e per questo motivo andrebbero consumate con moderazione fuori pasto oppure sostituite ad altri alimenti nel pasto principale. Le castagne arrosto sono più caloriche rispetto a quelle bollite. Sono inoltre molto sazianti, grazie alla gran quantità di carboidrati amidacei, ma al tempo stesso povero in grassi: 100 gr di castagne contengono solo 1,7 gr di grassi. Al tempo stesso però sono ricche di diversi minerali e vitamine e in particolare di vitamine del gruppo B, vitamina E, vitamina K, potassio, fosforo, magnesio, zinco, rame e manganese. Le castagne hanno proprietà antinfiammatorie grazie alla presenza di acidi fenolici, conosciuti per la loro potente azione antiossidante e per la loro capacità di prevenire una condizione di stress ossidativo. Inoltre, grazie all’abbondanza di fibra alimentare, sono utili per preservare o ripristinare la regolarità intestinale. Non contengono glutine e hanno un valore nutritivo simile a quello dei cereali; possono, quindi, coprire interamente la parte glucidica del pasto e sono molto indicate in caso di celiachia. Attenzione, però, a mangiarle ben cotte; altrimenti, a causa dell’elevato contenuto di amido, possono risultare poco digeribili.

Per ciò che riguarda l’uso delle castagne in cucina, invece, con esse si possono preparare delle ottime zuppe. Ad esempio, potrete arrostire le castagne e poi cuocerle in un brodo di verdure erbe aromatiche insieme ai vostri ortaggi preferiti. Con le castagne lessate si può preparare una purea utile per farcire le verdure ripiene. Sia la farina di castagne che le castagne lessate sono ingredienti utili per la preparazione di torte e biscotti. Oggi usiamo le castagne per la preparazione di una ricetta facile e veloce: bocconcini di manzo con crema di castagne!

La ricetta con le castagne: Bocconcini di manzo con crema di castagne

Le ricette autunnali, bocconcini di manzo e crema di castagne (Istock)

Un secondo piatto tipicamente autunnale, facile nella preparazione, servono solo un’ora e mezza compresa la cottura. Gli ingredienti di facile reperibilità e tutti rigorosamente autunnali. Le porzioni per questa ricetta sono pensate per 4 persone. Un secondo piatto da abbinare con un buon vino rosso strutturato! Ecco a voi la ricetta completa

Ingredienti (per 4 persone)

1 kg di bocconcini di manzo o vitella

50 ml di marsala

120 gr di farina di tipo 00

40 gr di burro

1 rametto di rosmarino

50 ml di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe nero macinato una spolverata

50 ml di panna da cucina (vegetale se preferite)

1 foglia di alloro

200 gr di castagne

Preparazione