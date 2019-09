Meteo venerdì 27 settembre: instabilità diffusa sull’Italia

La vigilia del fine settimana si attesterà all’insegna del clima variabile. Sulle regioni settentrionale il tempo sarà incerto con molta nuvolosità specialmente tra il pomeriggio e la sera. Attesa della foschia su quelle centrali, mentre rovesci a carattere locale si faranno sentire al sud e in particolare in Calabria. L’unica buona notizia, almeno per i nordici, è che le temperature saranno in leggero rialzo.

Anche se il tempo dei weekend al mare è terminato, l’avvicinamento ad una possibile gita fuori porta non sarà dei migliori. Il clima sarà piuttosto ballerino su buona parte della Penisola con qualche raggio di sole alternato alla foschia. Nubi e probabili rovesci sono da attendersi nelle ore pomeridiane sui rilievi calabri. Sul fronte temperatura, nessuna sorpresa al centro e al sud dove i valori massimi oscilleranno tra i 23 e i 27 °C. Al nord invece sono attesi in salita tra i 22 e i 26 °C.

Le previsioni del 27 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese potranno godere del sole nelle ore mattutine, mentre tra il pomeriggio e la sera si verificherà un generale aumento della nuvolosità in particolare sulla Liguria e il Piemonte. A Milano i cieli saranno poco nuvolosi, non fosse per della variabilità dalle ore pomeridiane. Massime attorno ai 25°C. A Torino prevalenza di nubi tutto il giorno con temperature tra i 14 e i 21 °C.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali prevista foschia al mattino nell’entroterra della Toscana, dell’Umbria e delle Marche, sole invece al pomeriggio. Atteso clima sereno a Roma per tutto il giorno con temperature tra i 15 e i 28 °C. Anche a Firenze il sole la farà da padrone non fosse per qualche nuvola e un po’ di nebbia al primo mattino. Colonnina di mercurio tra 16 e i 27 °C.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole attese nuvole al mattino e piovaschi a carattere locale sui rilievi della Calabria nel pomeriggio. Altrove invece il clima dovrebbe mantenersi stabile e soleggiato. A Napoli previsto sereno con temperature tra i 20 e i 28 °C, Bello pure a Palermo dove i gradi oscilleranno tra i 22 e i 27.

