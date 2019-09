La moglie di Nainggolan è a Roma, durante la partita dei giallorossi contro l’Atalanta, virale lo scatto in compagnia della moglie di Dzeko. La donna sta proseguendo la chemioterapia.

Forza di volontà e qualche sorriso, è questa la ricetta di Claudia Nainggolan – moglie del centrocampista Radja Nainggolan, attualmente in forza al Cagliari – che sta continuando a curarsi per sconfiggere la malattia più grave.

Un tumore. Lo aveva annunciato in estate, con un lungo ed accorato post su Instagram: “Farò la chemio”, aveva detto, per questo il centrocampista (marito fedele e padre amorevole) non ci ha pensato due volte: ha rifiutato qualsiasi proposta venisse da una big e, dopo le esperienze con Roma e Inter, Radja ha deciso di tornare a giocare a Cagliari per permettere alla moglie di curarsi al meglio e gettare alle spalle questo brutto periodo.

Claudia Nainggolan, le cure procedono bene: la vicinanza di colleghi ed amici di Radja

Le terapie procedono bene, fa sapere la donna con un post – ulteriore – sui social: “Voglio che questo periodo, il peggiore della mia vita, diventi soltanto un brutto ricordo”. Progressi che vengono festeggiati ed omaggiati a dovere, anche fra i tanti ex colleghi del marito.

È arrivato il supporto di Pjanic, Dzeko, Manolas e molti altri ancora. Nainggolan, come è noto, ringrazia tutti per la vicinanza. Il centrocampista, così come sua moglie, è rimasto molto legato a Roma e alla Roma. Infatti, parecchi dei giocatori che si sono stretti attorno al belga e signora sono provenienti proprio da Trigoria, oppure hanno calcato nel recente passato il centro sportivo Fulvio Bernardini.

Per questo, nei momenti liberi, Claudia Nainggolan per svagarsi torna allo stadio Olimpico di Roma. Continua a seguire i giallorossi, al pari del coniuge, anche se ormai risiede altrove. Eccola, dunque, durante l’ultima partita dei ragazzi di Fonseca in tribuna: a tenerle compagnia, la moglie di Dzeko che non le risparmia uno scatto.

Il post sui social con la foto diventa virale: “Che grande amore, che forza immensa! Questa donna!”. Fioccano like e commenti sul profilo di Amra Silajdzic. Spesso basta così poco per dimenticare – momentaneamente – il fardello di una patologia. È sufficiente anche una serata allo stadio tra amiche, all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Dimostrando d’essere, ancora una volta, la miglior terapia in circolazione. Forza Claudia, ci sono tante altre partite da giocare con la stessa grinta. Dentro e fuori dal campo.

