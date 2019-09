Jacques Chirac, l’ex presidente francese, è morto oggi all’età di 86 anni

L’ex presidente francese è morto oggi, 26 settembre 2019, all’età di 86 anni.

Jacques Chirac

Secondo i media francesi, la morte dell’ex presidente della Francia è stata annunciata dal genero Frédéric Salat-Baroux, marito della figlia Claude.

Chirac, che si era già da tempo ritirato dalla vita pubblica, fu il presidente del paese dall’anno 1995 fino al 2007. Egli aveva già sofferto di un ictus nel 2005, e da allora era stato ricoverato più volte in ospedale.

La vita di Jacques Chirac

L’ex presidente francese è nato a Parigi il 29 novembre 1932, ha studiato all’Institut d’Etudes Politiques e in gioventù è stato a stretto contatto con socialisti e comunisti. Tuttavia, ben presto si spostò a destra, di cui fu leader per diversi decenni.

La carriera politica di Chirac è iniziata nel 1962 sotto il primo ministro Georges Pompidou. Dopo la morte di Pompidou nel 1974, Chirac divenne primo ministro, anche se due anni dopo si dimise per fondare il suo partito, il Rassemblement pour la République.

Nel 1977 Chirac vinse alle elezioni comunali di Parigi, diventando così sindaco della capitale francese. Ritorna alla sua carica di primo ministro nel 1986 quando batté François Mitterrand.

Jacques Chirac riuscì a diventare presidente della Repubblica francese in due occasioni: dal 1995 al 2002, per poi continuare come leader del paese dal 2002 al 2007.

Alle seconde elezioni, Chirac affrontò il rappresentante dell’estrema destra del Fronte Nazionale di Jean-Marie Le Pen.

Temendo la vittoria dell’estrema destra, i partiti di sinistra e del centro, decisero di dare il loro voto a Chirac, che riuscì quindi a mantenere la sua posizione come presidente della Repubblica.

L’ultimo saluto all’ex presidente francese

Questa sera alle 20, il presidente Emmanuel Macron pronuncerà – in diretta tv – un breve discorso dedicato alla memoria del suo predecessore.



Nicolas Sarkozy ricorda Chirac come uno dei presidenti che ha fatto la storia della Francia e che ha sempre mantenuto gli impegni presi con l’Europa e conclude dicendo: “La voce e la statura imponente di Jacques Chirac sono stati protagonisti della politica francese per più di 50 anni. Oggi se ne va una parte della mia vita.”

Di: LUCIA SCHETTINO

