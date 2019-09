Scopri quali sono i segni dello zodiaco che stanno per sentirsi più carichi e quali quelli che avranno bisogno di più tempo.

Fonte: Istock

Settembre è ormai agli sgoccioli e la maggior parte delle persone ha ripreso la propria routine quotidiana, immergendosi nel lavoro di sempre e tornando ai ritmi che neanche un mese fa sembravano incredibilmente lontani. Questo cambiamento improvviso ha finito con lo stancare in modo a volte anche eccessivo, portando ad avere sonno o a sentirsi semplicemente demotivati o tristi e questo anche senza un motivo apparente. Per fortuna, l’arrivo dell’autunno ha già portato qualche cambiamento, tale da donare nuova energia a diverse persone. Visto che il modo di sentirsi dipende almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che stanno per incontrare qualcuno di importante e quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno della Bilancia, scopriremo quali segni zodiacali stanno per andare incontro ad un periodo ricco di nuove energie. Visto che si tratta di un aspetto legato anche al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un quadro della situazione più completo.

Astrologia: i segni che stanno per sentirsi più carichi e quelli che hanno bisogno di più tempo

Ariete – Quelli che non sono ancora abbastanza energici

Sebbene i nati sotto il segno dell’Ariete siano persone sempre ricche di energia, l’arrivo della nuova stagione ha portato molti di loro a sentirsi incredibilmente spossati e stanchi. Tra l’addio alle vacanze estive che per loro è sempre un momento difficile e la ripresa di impegni che avrebbero preferito evitare, il morale è sceso al punto da renderli meno vispi del solito. Per fortuna questo periodo sta per passare ma ci vorrà ancora qualche tempo affinché tornino quelli d sempre e si sentano finalmente ricchi di nuove energie da spendere. Di sicuro, però, a breve inizieranno, seppur in modo lento e graduale, a riprendersi.

Toro – Quelli che si sono già ripresi

Ai nativi del Toro basta poco per riprendersi dalla stanchezza del rientro. L’arrivo dell’autunno è un periodo che accolgono sempre con piacere e che gli dona la giusta energia per fronteggiare impegni di ogni tipo. Seppur non siano poi così scarichi, i giorni a venire potrebbero sentire montare un’ondata di energia nuova che li spingerà a fare progetti per il futuro e a riorganizzare alcuni aspetti della loro vita che erano fermi da un po’ troppo tempo. Il loro è sicuramente uno dei segni zodiacali che sentiranno la carica di energia che sta arrivando e che abbraccerà il tutto con un rinnovato entusiasmo, portandoli ad iniziare nuovi percorsi e a consolidare quelli già intrapresi con la nuova stagione.

Gemelli – Quelli che si riprenderanno ma a modo loro

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno iniziato la nuova stagione in modo altalenante e discontinuo, passando da momenti di carica ad altri in cui a farla da padrona era una certa svogliatezza. Con l’arrivo dell’autunno le cose sembrano voler progredire in positivo ma non in modo continuo. La dualità che li contraddistingue li porterà infatti a passare da momenti di euforia ad altri in cui avvertiranno ancora qualche residuo di stanchezza. Per fortuna sarà una fase di passaggio che si lasceranno rapidamente alle spalle per avviarsi verso un inverno carico di cose da fare e di progetti da portare avanti. Una serie di cose che li terrà impegnati con la mente, impedendogli di abbandonarsi ai momenti bui ai quali ogni tanto vanno incontro.

Cancro – Quelli che dovranno attendere ancora un po’

I nativi del Cancro sono già piuttosto stanchi e questo anche se in questa nuova stagione non si sono ancora mossi in modo deciso. Amando prendere le cose con estrema calma, molti di loro devono ancora entrare in sintonia con l’autunno e per questo motivo hanno bisogno di tempo per abituarsi ai tanti cambiamenti ai quali sono già andati incontro. Per fortuna, lo stile di vita che hanno intrapreso gli consente di muoversi senza fretta. Stessa cosa vale per l’energia che giungerà loro con calma, seguendo il passo a cui sono abituati e mostrandosi solo ad autunno inoltrato, in certi casi addirittura in inverno ma sempre con una certa gradualità, perfetta per concedergli di abituarsi poco a poco.

Leone – Quelli che si sentono già più carichi

Per i nati sotto il segno del Leone, il momento per sentirsi energici è arrivato in anticipo, consentendogli di portarsi avanti in molti dei loro progetti. Ricaricatisi a dovere dopo le vacanze estive, sono riusciti ad abbracciare relativamente in fretta l’energia dell’autunno, entrando in pista prima degli altri e procedendo con l’euforia che li contraddistingue e che consente loro di sentirsi sempre un passo avanti rispetto alle persone che li circondano. Che si tratti di lavoro o di rapporti sociali, la loro carica è così evidente da essere quasi contagiosa, così come la loro voglia di vivere sempre a pieno ogni situazione possibile.

Vergine – Quelli che devono aspettare un bel po’

I nativi della Vergine quest’anno non sembrano aver voglia di destarsi dal loro torpore. Tornare alla vita di tutti i giorni è stato piuttosto sfibrante e per questo motivo sembrano aver ancora bisogno di riprendersi. Per loro, quindi, non ci sarà una carica di energia, per sentirla sulla pelle dovranno infatti attendere ancora un bel po’, almeno fino alla fine dell’autunno e forse anche dell’inverno. Niente paura, però, riusciranno comunque a portare avanti progetti e situazioni lasciate in sospeso, solo che lo faranno con una certa flemma che li caratterizzerà per gran parte del tempo, portandoli a sentire più il bisogno di riposarsi che di divertirsi, cosa che gli consentirà di assaporare la stagione in modo diverso e forse più accurato del solito.

