Gabriel Garko si è sposato? Le foto svelano tutto

Gabriel Garko si è sposato? L’attore, fidanzato con una ragazza di cui non si conosce il nome, sarebbe convolato a nozze. Le foto del settimanale Chi…

Gabriel Garko si è sposato con la ragazza con cui è fidanzato da qualche tempo dopo la fine della sua storia con Adua Del Vesco che ha affrontato l’anoressia? A scatenare i rumors sul presunto matrimonio dell’attore è il settimanale Chi che ha pubblicato alcune foto in cui l’attore ha la fede al dito.

Gabriel Garko si è sposato? Le foto dell’attore con la fede al dito

Nel numero in edicola, il settimanale Chi, come potete vedere qui in alto, ha pubblicato alcune foto di Gabriel Garko. Sempre bellissimo e in perfetta forma, l’attore ha attirato l’attenzione dei paparazzi per un anello che è spuntato sulla sua mano e che assomiglia molto ad una fede.

“Pausa sigaretta in solitaria per Gabriel Garko. Eppure l’attore torinese in questo periodo della vita non è affatto solo. ‘Sono fidanzato da un po’ di tempo’, ha dichiarato a inizio giugno a Chi. E ora ecco che nel dito anulare spunta una fede. Che si sia sposato in gran segreto? Lui stesso aveva dichiarato: ‘Per come sono fatto farei tutto in gran segreto’”, si legge sul noto settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Ad inizio giugno, sempre al settimanale Chi, Garko si era raccontato parlando anche della sua vita privata: