Ecco perché i vegani non dovrebbero mangiare il limone nei ristoranti

Il veganismo impone una rigorosa verifica dell’origine degli alimenti inclusi nella dieta, e come spiega il quotidiano britannico The Independent ogni vegano dovrebbe sapere cosa nascondono i limoni nei ristoranti

Che si tratti di guru del benessere o influencer dei social media, lo stile di vita vegano o il veganismo si è ampiamente diffuso negli ultimi anni. I media e gli specialisti continuano a sostenere i suoi benefici e a descriverlo come una dieta favorevole al mantenimento dell’equilibrio ecologico e della salute umana. Non bisogna sottovalutare che

I social network hanno messo in evidenza diverse pratiche che risalgono a secoli fa. Notorietà acquisita in particolare da opinion leader, specialisti e influenzatori dei media. Questo è il caso del veganismo, promosso come uno stile di vita sano, di fronte alla decadenza dei valori ecologici e morali dello sfruttamento animale.

Il veganismo, istruzioni per l’uso

Il termine vegano si riferisce ad uno stile di vita nato nel 1944 da Donald Watson, ufficialmente il precursore del veganismo, che nel 1948 ha creato la prima società vegana. Ma solo negli anni ’70 questo stile di vita ha guadagnato popolarità, con l’organizzazione del World Vegetarian Congress.

Qualificare il veganismo come dieta sarebbe una semplificazione esagerata di questo fenomeno. Il veganismo è un modo di vivere a sé stante. È anche una modalità di consumo, che esclude qualsiasi prodotto in grado di indurre sfruttamento e crudeltà verso gli animali. Questo non si applica solo al livello della dieta, ma anche al livello dei vestiti e persino dei prodotti cosmetici o tutti gli altri prodotti che prevedono test effettuati sugli animali. È una concezione basata su un rifiuto radicale dello sfruttamento degli animali.

La prima controversia vissuta dalla società vegana, ebbe luogo poco dopo la fondazione della società vegana, in particolare con l’evidenziazione dell’importanza della vitamina B12. Questa vitamina non è presente nel mondo vegetale, ciò ha imposto l’assunzione di integratori alimentari alla comunità vegana dato che l’assenza di vitamina B12 può indurre carenze alimentari e gravi anemie. Ma le controversie nel mondo vegano sono all’ordine del giorno, ecco cosa è emerso da questo post inaspettato.

Vegani, attenzione alla fetta di limone nella tua bevanda al ristorante

È sempre difficile sapere con certezza cosa può accadere dietro le quinte dei ristoranti, soprattutto quando si segue uno stile di vita vegano. La catena di fast food Pizza Express ha attirato l’attenzione su un post di un noto Food Writer, Jack Monroe che ha menzionato il modo in cui viene servita una nota bibita nei loro locali. In effetti, secondo il suo tweet, è stato menzionato che un bicchiere di coca con una fetta di limone non sarebbe adatto ai Vegani. Questa storia è stata trasmessa da molti media, tra cui The Independent, l‘Huffington Post o la rivista Paris Match, e ha messo in luce le numerose pratiche dei proprietari di ristoranti, che potrebbero compromettere lo stile di vita vegano.

In effetti, i limoni, oltre ad altri prodotti alimentari come cetrioli e peperoni, vengono elaborati prima di essere visualizzati sugli scaffali dei supermercati. Vengono ricoperti di cera commestibile, per diverse ragioni. Il primo è puramente estetico, i limoni brillanti sono più attraenti, danno un’impressione di freschezza e qualità superiore e incoraggiano l’acquisto. Ma questo non è l’unico scopo dietro questo gesto, ma è anche quello di evitare la perdita di acqua alimentare e quindi il compromesso della loro freschezza. Inoltre questa cera ha anche un potenziale fungicida.

L’unica controversia per l’azienda vegana rimane l’origine della cera utilizzata. Spesso contiene cera d’api o gommalacca, un’altra cera della cocciniglia asiatica. Questo non è in linea con lo stile di vita vegano. Da qui la necessità di verificare che il cibo consumato non sia trattato e di origine biologica.

Vegano o Vegetariano?

Il vegetarismo ha le sue origini nell’antica Grecia, in particolare con Pitagora, considerato il padre di questo modo di mangiare. Quindi le persone che non consumavano carne erano considerate pitagoriche. La dieta vegetariana ha avuto molti seguaci, più o meno famosi nel corso della storia, come Leonardo da Vinci, Albert Einstein o Mahatma Gandhi. A differenza del veganismo, che esclude qualsiasi prodotto che induca lo sfruttamento della razza animale, il vegetarismo è una dieta che esclude le carni: carne rossa e bianca, pesce e frutti di mare, tuttavia, alcune sfumature, come:

Latto-ovo-vegetarismo: che comprende un consumo di latte e uova.

Latto-vegetarismo: con un consumo di prodotti lattiero-caseari, ma senza uova.

Semi-vegetarismo o peso-vegetarismo: molto vicino alla dieta mediterranea e comprende il consumo di pesce e frutti di mare.

