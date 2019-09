La coda di cavallo: diversi modi di farla se pratichi sport-VIDEO

La coda di cavallo: diversi modi di farla se pratichi sport. La coda alta, la coda bassa e come farla bene per non lavare i capelli dopo – VIDEO

La coda di cavallo: un must per chi pratica sport! I capelli in palestra, con il sudore si sa, si sporcano subito, quindi bisognerebbe lavarli spesso. Esiste, però, un modo per evitare lo shampoo tutti i giorni, legando i capelli con una coda!

Esistono diversi modi di fare la coda, alta, bassa, ecc. Trova la versione che più ti si addice nel video

